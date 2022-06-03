Kayseri Şeker'den Çiftçi Meclisi

Kayseri Şeker’in sektöre örnek teşkil eden uygulamalarından birisi olan Çiftçi Meclisi 22’nci toplantısını gerçekleştirdi. Çiftçilerin yoğun ilgisi altında gerçekleşen toplantının ana gündemini temlik kredisi oluştururken, Vakıfbank ile yapılan ve çiftçiye büyük avantaj sağlayan temlik kredisi anlaşması konusunda bilgilendirme yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Şeker 22’nci Çiftçi Meclisi toplantısı, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda; Kayseri Şeker - Vakıfbank işbirliği ile çiftçiye büyük avantaj sağlayan temlik kredisi ve elektrik faturalarına yönelik anlaşmaya ilişkin Kayseri Şeker Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Orhan İnik tarafından sunum yapıldı. Sunumda anlaşmanın tüm detayları anlatılırken, çiftçilerin soruları da yanıtlandı.

Çiftçi Meclisi’nde söz alan meclis üyesi çiftçiler, üretim sürecinden başlayarak Kayseri Şeker’in her konuda yanlarında olmasından, kendilerini desteklemesinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Hüseyin Akay’a teşekkür ederek, desteklerinin tam olduğunu ifade ettiler.

Toplantıda daha sonra Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Meclis Üyeleri’ne hitaben yaptığı konuşmasında, Kayseri Şeker çiftçilerinin üretimlerini daha rahat bir biçimde yapabilmeleri için her platformda gayret gösterdiklerini de dikkati çekerek, "Vakıfbank, çiftçiye ve tarıma katkı sağlamak için özellikle Kayseri Şeker’e teklifte bulundu. Ziraat Bankası’nın indirimli kredilerinden ÇKS kayıtlarında pancar yer almadığı için çiftçimiz faydalanamıyor. Ton başına 150 TL üzerinden bir temlik kullanma imkânı var dileyen kullanabilir. Yine Vakıfbank ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde çiftçilerimize elektrik faturalarını ödemeleri noktasında da iki seçenek sunduk. Birincisi tek bir miktar kredi limiti tahsis edilmesi ve bunun faizi üzerinden de uygulama yapılması fatura geldikçe otomatik ödemenin yapılması. Bir diğeri de taksitli şekilde 5 aylık olarak aylık dilimler halinde bunun uygulanması. Buradaki tercih tamamen size ait biz orada bankayla sizin kullanabileceğiniz elektrik miktarı üzerinden değerlendirmeler yapılacak Vakıfbank’a bildirilecek ve istendiği takdirde faturalarınız bu şekilde karşılanmış olacak" dedi.

