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Kayseri Şeker arama birimi kurdu

GÜNDEM 08.07.2023, 07:59
Kayseri Şeker arama birimi kurdu

Kayseri Şeker deprem başta olmak üzere olası tüm afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak için 31 gönüllü personelden oluşan arama ve kurtarma ekibi kurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
6 Şubat'ta yaşanılan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde her daim sosyal sorumluluklarını yerine getiren Kayseri Şeker 31 gönüllü personelden oluşan “Arama ve Kurtarma Birimi” kurdu.

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker olmak üzere 140 kişilik ekip ile asrın felaketinde, depremin yaşandığı andan itibaren bölgeye ulaşan ve depremzedelerin gıda, sağlık, hijyen, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, enkaz çalışmaları sırasında 29 kişiyi sağ olarak kurtaran Kayseri Şeker, çalışmalarını bir adım öteye taşıyarak ‘Arama Kurtarma Birimi’ kurdu.

Olası her türlü felakete hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan ve Kayseri Şeker Arama Kurtarma Birimi tanıtım programında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şu görüşlere yer verdi: “6 Şubatta ülkemiz 11 ilimizi, çok geniş bir coğrafyayı ve milyonlarca insanımızı etkileyen maddi manevi imkânlarının yok olmasına sebep olan üst üste iki felaket birden yaşadı. Öncelikle bu felaketten dolayı tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletmemiz gerekiyor. Biz Kayseri Şeker olarak felaketin yaşandığı ilk saatten itibaren konuya gereken önemi ve hassasiyeti gösterdik. Bizim sembolik bir arama kurtarma ekibimiz vardı ama o deprem bölgesinde çalışabilmek için yeterli olmayacaktı onun için personelimize gönüllülük esasına bağlı olarak duyuruda bulunduk ve ilk planda 140 kişilik personelimiz bu iş için hazır hale getirildi, iş makinaları ile ekibimizi yola çıkardık. Oradaki kamu görevlilerinin yönlendirmesi sonucu çalışmalarına başladılar ki o günün şartlarında kar yağışı devam ediyordu buna rağmen ekiplerimiz büyük fedakârlık yaparak büyük cesaret göstererek yola devam etti ellerinden geldiği kadar madden ve manen yardımcı oldular. Aslında bu yaşanan hepimiz açısından acı bir tecrübe oldu. ”dedi.

Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunu, başka felaketlerinde yaşanılabileceğinin altını çizen ve devletin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlarında böyle bir arama kurtarma birimi oluşturmasının önemine dikkat çeken Başkan Akay sözlerine şöyle devam etti: “Biz Kayseri Şeker olarak bu yaşadığımız acı tecrübelerden sonra Kayseri Şeker Arama ve Kurtarma faaliyetlerini daha profesyonel hale nasıl getirilir, bununla ilgili değerlendirmeler yapıldı, malzemeler tespit edildi ve temin edildi, bunlar için bir bölüm ayarlandı. 31 kişilik Arama Kurtarma Ekibimiz sürekli bu işin eğitimlerini almak ve hazır olmak şeklinde kurulmuş oldu. Kayseri Şeker’in personeli bu milletin değerli bir parçası, o gün biz o depremdeki arkadaşlarımızın fedakârlığını, cesaretini, gayretini gözlerimiz yaşararak izledik, takip ettik. Neredeyse kendi hayatlarını feda edecek şekilde o bölgede çalışma ortaya koydular bu gönüllülük esasına göre olabilecek bir şey. Biz de bu kadar gönüllü personelimize onların bir afette ihtiyaç olması halinde kullanabilecekleri her türlü malzemeyi temin ettik. Bugün de bunun tanıtımını yapıyoruz. Allah ülkemize acı felaket yaşatmasın. Bizim ecdadımızın bir sözü var, “İstiyorsan sulh-u salah cenge hazır ol” diye ifade edilir. Biz de büyük acılar, sıkıntılar yaşamak istemiyorsak buna her an hazır olmak durumundayız, bu anlayış çerçevesinde biz Kayseri Şeker olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık hazır olsun inşallah ihtiyaç olmasın. Ben o bölgede büyük fedakârlıkla gece gündüz çalışan arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ihtiyaç olması halinde hazır olacak arkadaşlarımızın da Allah yardımcıları olsun. Biz onların her zaman yanlarındayız, destekçileriyiz. Böylece bu birimimiz kurulmuş oldu, ümit ediyorum ki herkese de örnek olsun ki, devletimizin bu konudaki yükünü bizlerde üstlenmiş, hafifletmiş olalım.” dedi.

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