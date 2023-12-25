Kayseri şehidi Yozgat'a uğurladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın naaşını Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı’nda karşılayarak, Yozgat’a uğurladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman asker şehit olurken, bir kahraman asker de yaralandı. Şehit askerler içerisinde yer alan 25 yaşındaki Ahmet Arslan’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı, memleketi Yozgat’a götürülmek üzere Erkilet Askeri Havalimanı’na getirildi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, şehit Arslan’ın ailesi, yakınları, askeri erkân, il protokolü şehit Arslan’ın naaşını havalimanında düzenlenen törene katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörü önleme faaliyetleri kapsamında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan 6 askere Allah’tan rahmet ve yaralı askerlere de şifalar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehit Ahmet Arslan’ın naaşını karşılayarak, baba ocağı Yozgat’a uğurladı.