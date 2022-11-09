Kayseri Sarız'da yakıtlar zehir saçıyor

Soğuk havalarla birlikte artan karbonmonoksit zehir saçmaya devam ediyor. Temiz havası ile bilinen Sarız ilçesi hava kirliliğine esir düştü. Konuya ilişkin açıklama yapan SP Sarız İlçe Başkanı Sami Karabörklü nefes almakta zorlandıklarını ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi Sarız İlçe Başkanı Sami Karabörklü hava kirliliğine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sarız ilçemizde bugüne kadar görülmemiş bir hava kirliliği yaşanıyor. Kalitesiz yakacaklar ve kaçak olarak gelen yakıtlar zehir saçıyor. Bunun neticesinde akşam saatlerinde nefes alıp veremez duruma geldik. Bugüne kadar böyle bir durumu ilçede görmemiştik. İlçe halkı zehirleniyor. Bu derecede ciddi bir sorunu dile getiren dahi yok. Halkın kullandığı bilinçsiz yakıtlara kamu kurumları da eklendi. İlçe Milli Eğitim binasının bacası bile zehir üretiyor. Görüş mesafesinin düştüğü ve solunum sorunlarının arttığı ilçemizde bu sorunu valiliğe taşımaya hazırlanıyoruz. Güzide ilçemizde böyle bir durum kabul edilemez.”