Kayseri Reşadiye'de sosyal tesis gün sayıyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal tesiste sona gelindi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde bıraktığımız ekim ayı içerisinde temeli atılan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden sosyal tesis, tamamlandığında bünyesinde barındırdığı imkânlarla birden fazla ihtiyaca cevap verebilecek.

473 metrekare alana sahip olan tesis içerisinde, sporcular için ayrılmış özel kat, 1 adet fırın ve çok amaçlı salon bulunurken kadınlar için de özel bir bölüm yer alıyor.

Başta düğün, nişan, cenaze, asker uğurlaması gibi topluca bir araya gelinen etkinliklerde kullanılacak olan sosyal tesis, ayrıca diğer günlerde mahalle sakinlerinin oturup çay içtiği, birbirini görüp sohbet ettiği mekân olarak işlev görecek.