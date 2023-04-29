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Kayseri protokolüne sevgi seli

GÜNDEM 29.04.2023, 07:15
Kayseri protokolüne sevgi seli

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte gittiği Pınarbaşı ve Sarız ilçe ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte ilçe ziyaretleri tüm hızıyla devam ederken, bu kapsamda Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve milletvekili adayları Ayşe Böhürler ve Deniz Çağan da eşlik etti.

Büyük bir coşku ve sevgiyle kendilerini karşılayan ilçe sakinlerine teşekkür eden Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, “Biz sizleri seviyoruz. Değişik zamanlarda bir aradayız. Biz sizleri seviyoruz. Sağduyunun hâkim olacağına inanıyoruz. Siz ferasetli insanlarsınız. Bu ülkeyi parçalamak isteyenlerle, üzerine oyun oynamak isteyenlerle, bu ülkenin birliğini, beraberliğini, güçlü bir Türkiye için çabasını güdeni ayırt edecek ferasettesiniz. Rabbim birliğimizden doğan gücümüzü ve güzelliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’na ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. İlçe sakinlerine seslenen ve Pınarbaşı ilçesinin öneminden bahseden Bakan Hulusi Akar ise şunları söyledi: “Pınarbaşı önemli, bizim için önemli, Kayseri için önemli, Türkiye için önemli. Burada yetiştirdiğiniz evlatlarınız Türkiye’nin çeşitli yerlerinde namusuyla, şerefiyle, alın teriyle, gücüyle, kuvvetiyle, milletini, memleketini büyük bir başarıyla temsil ediyorlar. Bundan dolayı ne kadar gurur duysanız azdır, kendilerini kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bir taraftan ülkemizin güvenliği, bekası için diğer taraftan da ülkemizin refahı için çalışıyoruz.”

SARIZ’DA SEVGİ SELİ

Pınarbaşı ziyareti sonrası Sarız’a geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Sarız ilçesinin sıcak ve samimi insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Sarız halkına ve Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’a teşekkürlerini ileterek, “Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağırlarına bastılar ve sevgiyle misafir ettiler. Cumhur İttifakı olarak verimli ve uyumlu şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“TEK YUMRUK, TEK YÜREK OLACAĞIZ”

Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi'nde ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar da halka hitap ederek, “Tek yumruk, tek yürek olarak vatanımız, milletimiz, Sarız ve Kayseri için arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince onlarla beraber ne yapabilirsek onları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hem Kayseri’mizde hem de Sarız’ımızda herkesin daha güvenli, daha mutlu, daha rahat yaşaması için yapılması gereken ne varsa bunların hepsi düşünülüyor, çalışılıyor, projelendiriliyor ve yapılıyor. 20 yılı aşkın süredir yapılan bu yürüyüş yine emin adımlarla devam edecek. İster Sarız, ister Kayseri, ister Türkiye olsun, büyük adımlar atıldığını görelim” şeklinde konuştu.

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