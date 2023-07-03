Kayseri protokolünden yüksek irtifalı ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yeni projelerin yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni önceki dönem Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Futbol sahalarını ve soyunma odalarını gezen Büyükkılıç, Akar’a buradaki çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, Erciyes’i 12 ay sporun merkezi olmasını amaçladıklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 1850 metre rakımda 2 futbol sahası ile profesyonel takımlara hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde 4 adet sahanın da yapımı tamamlandı.

Çalışmaları süren proje kapsamında toplam saha sayısı 8’e yükseltilirken merkezin olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, atletizm pisti ve fitness merkezi ile profesyonel sporcuların ve takımların gözdesi haline getirilmesi hedefleniyor.