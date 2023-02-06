Kayseri protokolünden 'yardım' uyarısı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği deprem dolayısıyla gerçekleştirilecek yardımlarda uyulması gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem ile ilgili yapılacak yardımlar konusunda ortak bir metne imza atan Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, depremde zarar gören illerdeki vatandaşlara gerçekleştirilecek bütün yardım çalışmalarının AFAD-Kayseri Valiliği koordinasyonu ile yapılacağını ifade etti.

YARDIM YÖNERGESİ PAYLAŞILDI

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Güneydoğu illerimizde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım konusunda bütün çalışmalar AFAD-Kayseri Valiliği koordinasyonu ile yapılacağından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir’ denilerek ‘Bütün yardımlar AFAD üzerinden yapılmak üzere, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız için; eşya türünden ayni yardımlar ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların ortak teşkil ettiği bağış noktalarında kabul edilecektir. İş makineleri ve acil ihtiyaçlar Belediyemiz öz kaynaklarından ve hayırseverlerden temin edilerek yola çıkarılmıştır. Vatandaşlarımızın resmi bilgi ve hesapların dışında haber ve yorumlara itibar etmemesi çok önemlidir. Kan bağışı için Kızılay noktalarına bağışlarınız beklenmektedir. Elde edilen eşyalar, Koordinasyon Merkezi üzerinden deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılacaktır.”