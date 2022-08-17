Kayseri protokolünden Ulu Çınarlara ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek, özel çocuklar ve ulu çınarlarla bir araya geldi. Yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinde ulu çınarlar korosunun müzik ziyafetiyle karşılanan Büyükkılıç ve Çiçek, ulu çınarlarla birlikte Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’ye hizmet yolunda adeta koltuğunda oturmayan Başkan Büyükkılıç, yoğun temposuna rağmen hiçbir zaman ihmal etmediği özel çocuklar ve yaşlı vatandaşları bu kez Vali Gökmen Çiçek ile birlikte ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek’e, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ile Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da eşlik etti.

Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde özel çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, uzmanlardan burada yapılan çalışmalarla alakalı bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç daha sonra Vali Çiçek ile birlikte Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ne geçti. Merkezde yaşlı vatandaşların sevgisiyle karşılanan Büyükkılıç ve Çiçek, ulu çınarlarla yakından ilgilenip sohbet etti.

Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu Uluçınarlar Korosu, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’i türkülerle karşıladı. Büyükkılıç ve Çiçek, ulu çınarlar korosunun Namık Kemal Bilgin şefliğinde seslendirdiği parçaları dinledi.

Başkan Büyükkılıç, yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinin bir dinlenme ortamı olduğunu belirterek, “Şehrin göbeğinde canlarımızla, büyüklerimizle dinlenme ortamı. Hayırseverlerimize, belediyemize, çalışanlarımıza dua ediyoruz hep beraber. Büyüklerimizin uğrak yeri hem de kültürümüz yaşatılıyor Kayseri’mizde” ifadelerini kullandı.

Ulu çınarlardan oluşan koro, Vali Çiçek’in isteği üzerine Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. Ulu çınarlar korosuna Büyükkılıç ve Çiçek’in de eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı.