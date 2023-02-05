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Kayseri protokolünden 'terminal binası' incelemesi

GÜNDEM 05.02.2023, 07:30
Kayseri protokolünden 'terminal binası' incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin inşaat çalışmalarını ilk günden bu yana titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, bu kez de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceleyerek, inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 

ÖZHASEKİ, “DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞIMLARINI RAHATLIKLA SAĞLAMIŞ OLACAKLAR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, Kayseri’ye yapılmış olan büyük bir işin başında olduklarını ifade ederek,  Kayseri’ye özellikle AK Parti hükümetleri döneminde birçok yatırım yapıldığını söyledi. 

Yapılan yatırımlarla iftihar ettiklerinin altını çizen Özhaseki, onlardan bir tanesinin de yeni havalimanı olduğunu kaydetti. Özellikle yaz dönemlerinde yolcuların dışarıya taştığı, nahoş ortamların doğduğu durumları bildiklerini dile getiren Özhaseki,şöyle konuştu: 

“Kayseri’ye özellikle AK Parti hükümetimizin Kayseri’ye yaptırmış olduğu büyük bir işin başındayız. Kayseri’ye özellikle AK Parti hükümetleri döneminde o kadar çok yatırım yapıldı ki. Çok şükür bununla da iftihar ediyoruz. Onlardan bir tanesi şimdi içinde bulunduğumuz yeni havalimanımız.  

Teknik arkadaşlarımızın şu anda ifade ettiği gibi, normalde 58 bin metre gibi başlayacak olan inşaat. Biraz daha ek ilavelerle, büyüterek otoparklarla neredeyse 90 bin metreyi bulan devasa bir inşaata dönüştü. Devlet ilk ihale döneminde belki 8 milyon ile ifade ortaya koymuşken, bizim isteklerimizle itfaiye binasının yapılmasıyla, otoparkın, ilave peronun yapılmasıyla neredeyse güncellenmiş olarak burada 2 trilyona yakın bir para harcıyor. Kayseri için bu durum müthiş bir şey. İyi bir ortam. Çünkü, eskiden turizmden istifade edemeyen bir Kayseri vardı”

ÖZHASEKİ, “KAYSERİ’YE BİR MİLYONA YAKIN TURİST GELİYOR”

Kayseri’ye bir milyona yakın turist geldiğini dile getiren Özhaseki, şehrin temsilcileri olarak yapılan çalışmalardan gurur duyduklarını ifade etti. Özhaseki, “Yurt dışından direk seferlerin başladığı bir Kayseri var. Çok şükür bu inşaatımız bütün hızıyla devam ediyor. Şu soğukta bile teknik arkadaşlarımız çalışıyorlar. Her bir tarafta arı gibi bir faaliyet var. İnşallah birkaç ay içerisinde bitecek. Yolcular buradan rahatlıkla hareket edebilecekler. Bu yapılacak inşaattan dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verip, bu işi programa koydurduğu için Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Elbette ki Kayseri olarak hepimizin bu inşaatın buraya gelmesinde, bu projenin yapılmasında çok emeğimiz var. Çok şükür biz de bu şehrin temsilcileri olarak, bundan gurur duyuyoruz. Yıllardır süren bu mücadelede milletvekilleri arkadaşlarımızın, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerçekten emeği var. İnşallah bittiğinde hep birlikte bunun da yakışan bir şekilde açılmasını sağlarız. Vatandaşlarımızın da burada daha rahat bir şekilde dünyanın dört bir tarafına ulaşımlarını sağlamış olurlar. Bir kez daha emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

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