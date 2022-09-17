Kayseri protokolünden Sultanhanı Kervansarayı'nda Ahilik kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan 790 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nda gerçekleşen Ahilik Kutlaması’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından Bünyan ilçesinde Ahilik Kutlama Programı, Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ile turizme kazandırılan Selçuklu eseri 790 yıllık Sultanhanı Kervansarayı’nda gerçekleşti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, oda başkanları ile esnaflar ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, sahneye çıkan, asker kıyafeti giyen Hatice ve Yasin Kılıç kardeşlerin seslendirdikleri şiirleri gözyaşları içerisinde söylemeleri de duygu dolu anlar yaşattı.

Ahilik Haftası kutlama programında konuşan Başkan Büyükkılıç, Ahilik Haftası’nı tebrik ederek, “Bu güzel eseri bizlere kazandıran ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle güzel bir organizasyonu, Ahilik Haftası’nı burada yaptıkları için hem haftayı tebrik ediyor hem başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun diyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün burada adeta Türk İslam coğrafyasının merkezi olan Anadolu’daki tapu senedi hükmünde olan böyle bir tarihi eserin içesinde, Ahilik şed kuşanma merasiminin yapılmasından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Buranın açılmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Haliyle ismi verilmiş olan Ahi Evran’ın Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında en önemli zatlardan birisi olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bir kez daha üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasını bizlere vatan kılan Ahi Evran gibi zatları rahmetle anıyorum.”

Vali Gökmen Çiçek ise birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri’de daha çok güzel işler yapacaklarını ifade etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da Sultanhanı’nı turizme kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bundan dolayı onlara müteşekkiriz. Şehrimizin turizminde önemli bir yer alacağını düşündüğümüz için de emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KESOB’un Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Bünyan’da şed kuşanarak, Yılın Ahisi kaftanını giyen Selahattin Koca’ya plaketi takdim edildi.