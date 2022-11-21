Kayseri protokolünden Soğanlı'ya tam not

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte, turizmin önemli merkezlerinden Soğanlı Vadisi’nde yapılan çalışmaları inceledi, yürüyüş yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi’nin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Balon uçuşlarıyla birlikte daha da hareketlenen önemli turizm destinasyonlarından olan Soğanlı Vadisi’nde asfaltlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve yerli yabancı turistlerin çok daha konforlu ve güvenli bir şekilde, keyifle Soğanlı’yı ziyaret edebilmesine imkân tanıyan 7 metre genişliğindeki 2,4 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmaları yaptı. Toplam 3 milyon 992 bin 449 TL’ye mal olan Yeşilhisar-Soğanlı arasındaki yolda, 4 bin 200 ton asfalt kullanıldı. Ayrıca tarihi kiliselerin restorasyonları devam ederken, Soğanlı Vadisi’ne yürüyüş alanları yapıldı. Riskli alanın daraltılması konusu hayata geçirildi. Ücretli girişler kaldırılırken, yeme içme mekânlarının sayısı artmaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkinlik ve açılışlar kapsamında geldiği Yeşilhisar ilçesinin masal diyarı Soğanlı Vadisi’ndeki yapılan çalışmaları da inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte, turizmin önemli merkezlerinden olan ve yapılan çalışmaların devam ettiği Soğanlı Vadisi’nde yürüyüş yaptı.

Büyükkılıç, “Soğanlı’mız, yaptığımız yürüyüş yolları ve düzenlemelerle çok daha güzel bir turizm alanı haline geldi. Valimiz Gökmen Çiçek ve Milletvekilimiz İsmail Emrah Karayel ile birlikte bu güzel coğrafyada keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik” dedi.

Her yönüyle Türkiye’nin yüz akı olacak bir Kayseri için canla başla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bu kapsamda güzel ilçemiz Yeşilhisar’da önemli ve anlamlı çalışmalar yapıyoruz. Sayın Valiliğimiz, kaymakamlarımız ve ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte başlattığımız turizm atağı ile önemli girişimlerde bulunuyor, yeni projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.