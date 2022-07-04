Kayseri protokolünden Soğanlı çıkarması

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez önemli bir turizm değerine sahip Soğanlı Vadisi’ni yakın takibe aldı. Vali Çiçek bölgeyle ilgili “Önümüzdeki dönem bambaşka bir Soğanlı ortaya çıkacak” derken, Başkan Büyükkılıç da Soğanlı Vadisi’ni “Bulunmaz bir hazine” diye tanımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarihi Soğanlı Vadisi’nde çalışmalarına başladı. Kayseri Valiliği destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle Tahtalı Kilisesi’nin restorasyonu ve konservasyonu çalışmaları yapılıyor. Bunun yanında projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Soğanlı Meydanı çevre düzenleme projesinin bu ay içerisinde uygulama ihalesi yapılacak. Bu çalışmalar devam ederken, Vadiler kültür turizminin yanında balon turizminin de geliştirilmesi projesi de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yeni turizm rotaları oluşturma çalışmaları kapsamında İncesu Yeşilhisar hattında önemli bir destinasyon çalışmaları hayata geçirilmesi de planlanıyor.

Bu kapsamda Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar’da Soğanlı Vadisi ve restorasyon çalışmaları devam eden Tahtalı Kilisesi’nde inceleme gezisi yaptı.

Gezide Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cepeci, yatırımcılar ve vatandaşlar eşlik etti.

“SOĞANLI VADİSİ BİZİM İÇİN BULUNMAZ BİR HAZİNE”

Soğanlı gezisinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi’ni ‘bulunmaz bir hazine’ diye niteleyerek, “Sayın valimize gerçekten, uyumlu, enerjik ve gayretli, bizlerle de adeta birlikte çalışmanın keyfini yaşayan bir anlayış içerisinde yaptığı yaklaşımlardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten Soğanlı Vadisi bizim için bulunmaz bir hazine. İnşallah bunu değişik etkinliklerle kamuoyunun bilgilerine, görüşüne sunmak, orada turizmin en güzel aktörü ve destinasyonu haline getirmek bizim için olmazsa olmaz. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZLA HEP ORTAK HAYALİMİZ, KAYSERİ’Yİ TURİZMİN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK”

Vali Çiçek ise Başkan Büyükkılıç ile yaptığı istişarelerde, sohbetlerde hep Kayseri ile ilgili ortak hayallerinin, Kayseri’yi turizmin merkezi, turizm destinasyonunun en önemli illerinden birisi haline getirmek olduğunu ifade ederek, “Çok büyük bir kültürel hazine üzerinde Kayseri’nin durduğunu hem belediye başkanımızdan dinlemiştim, hem de gezilerimde görmüştüm” dedi. Çiçek, vakit kaybetmeden belediye ile birlikte işbirliğine başladıklarını söyledi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YAZ BAMBAŞKA BİR SOĞANLI OLACAK”

Kayseri’yi tüm dünyanın tanımasını ve bu güzellikleri herkesin görmesini isteyerek çalışmalara başladıklarını kaydeden Vali Çiçek, önümüzdeki dönem bambaşka bir Soğanlı ortaya çıkacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Turizmi niçin önemsiyoruz? Kayseri bir sanayi şehri, tarım şehri doğru ama turizm öyle bir adil gelir dağılımı yapan sektör ki, köylüden nakliyecisine, nakliyeciden şoföre, tarımcıya, çiftçiye, bakkala her yere dokunan bir sektör. Benden önce başlayan balon çalışmaları ile ilgili izinler alınmıştı. Şimdi balon firmamızın da çok değerli dostumuz da aramızda diyerek, 2-3 gün içerisinde test uçuşların başlayacağını söyledi. Önümüzdeki yaz bambaşka bir Soğanlı olacak, çünkü Büyükşehir Belediyesi’ndeki arkadaşların azmini gördüm, Kültür Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu işi nasıl sahiplendiğini gördüm, kaymakamımızın, Yeşilhisar Belediye Başkanımızın ve özelikle Soğanlı Muhtarımızın isteğini, arzusunu, bu konuyla ilgili çalışmalarını gördüm. Bambaşka bir yaza önümüzdeki dönem hazırlığı yapıldığının müjdesini veriyorum. Binlerce insan burada olacak. Ve bu bölge bambaşka bir turizm bölgesi haline gelecek. Bütün bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza da sonsuz teşekkürler ediyor, saygılar sunuyorum.”

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş da, “Sizin desteklerinizle bir buralara geldik, inşallah sizin desteklerinizle de durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

“GÜÇLÜ EKİPLE ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE BİTİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Soğanlı’daki potansiyeli patlamaya hazır bomba gibi niteleyen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise yatırımcıların buraya ilgisinin artmasını beklediğini paylaşarak, böyle güçlü ekiple çalışmaların en kısa sürede bitirileceğini düşündüğünü belirtti.

Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cepeci ise Soğanlı için bunların hayal olduğunu, destekler ile gerçek olacağını belirterek teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Soğanlı Vadisi hakkında yapılacakları anlatırken, İl Kültür Turizm Müdürü Dursun da St. Barbara Kilisesi önünde yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Soğanlı Bez Bebekleri satan vatandaşlarla buluştuğu gezide jandarmayı da ziyaret ederek, yerli ve yabancı turistlerle de görüştü.