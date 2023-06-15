Kayseri protokolünden Soğanlı çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte turizmin önemli merkezlerinden Soğanlı Vadisi’nde Aziz George Kilisesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin balon uçuşlarıyla birlikte daha da hareketlenen önemli turizm destinasyonlarından olan Soğanlı Vadisi’nin tüm dünyaya tanıtılması için çalışmaları sürerken, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç sık sık Soğanlı Vadisi’ni ziyaret etmeye, çalışmaları yerinde denetlemeye devam ediyor.

Kayseri protokolü, hafta sonu gençlerle birlikte Kayseri’nin önemli tarih, doğa ve turizm değeri olan Soğanlı Vadisi’nde yürüyüş gerçekleştirirken, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Aziz George Kilisesi’nde de yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bölgesinin özellikle Kapadokya’nın en merkezi yerlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Vali Çiçek, “Günlük şuan itibariyle 16 balon firması izni almış, uçuş yapıyor. İtalyan, Fransız, İngiliz turistler geliyor” diyerek, Hristiyanlık tarihi için önemli bir isim olan Aziz George hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte burada seferberlik başlattıklarını ifade eden Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yeşilhisar Kaymakamlığımız, belediyemiz ile çok ciddi bir seferberlik başlattık. Yürüyüş yapıldı, çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

MASAL DİYARI SOĞANLI VADİSİ’NE YATIRIM VE HİZMETLER DEVAM EDECEK

Başkan Büyükkılıç da tarım, turizm ve tarihin bir araya geldiği, sıcak hava balonları ve peri bacalarının birbirine âşık olduğu, el emeği, göz nuru bebeklerin ilmek ilmek işlendiği, masal diyarı Soğanlı Vadisi’ne yatırım ve hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

AZİZ GEORGE KİLİSESİ’NDE İNCELEME

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile konservasyon ve restorasyon çalışması devam eden Güzelöz köyünde doğan ve Hristiyanlık inancının çekicilik özelliğine sahip bir değeri olan Aziz George Kilisesi’ni inceleyen Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, yetkililerden hem çalışmalarda son durum hakkında hem de tarihi kilise hakkında bilgi aldı. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Soğanlı Bebekleri’nin satışını yapan kadınlarla da sohbet ederken, gençlerle birlikte Gesi Bağları türküsünü söyledi.

Soğanlı gezisine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Kaymakamı Ali Altıntaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile çoğunluğu gençlerden oluşan çok sayıda vatandaş katıldı.