Kayseri protokolünden savunma sergisine inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Akademik Çalışmalar Işığında Yerlileştirme Faaliyetleri başlıklı Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi, Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Vali Gökmen Çiçek ile birlikte sempozyuma katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Böyle anlamlı bir çalışmayı Kayseri’mizde başlatan Makina Mühendislerimizin kıymetli başkanı Süleyman başkanımıza teşekkür ediyorum. Süleyman Bey, Büyükşehir Belediyemize teşrif edip, böyle bir projeden söz ettiğinde gerçekten heyecanlandım” dedi.

Kayseri’nin yerli ve milli anlayışına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “1926’larda Tayyare Fabrikası’nın kuruluşuyla birlikte o süreçte yer alan, bu gerekçenin de Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylemlerinde her zaman vurguladığı gibi stratejik bir şehirde yer alıyor olmasını çok önemsiyoruz. O açıdan Kayseri gibi stratejik bir şehirde, güvenli bir limanda, güvenli bir merkezde savunma sanayinin konuşulması kadar doğal bir şey olamaz” diye konuştu.

Büyükkılıç, bu alanda ne yapılsa az olacağını ifade ederek, “Bu anlamda Sayın Milli Savunma Bakanımız Hulusi paşamızın Kayserimiz ve ülkemizle olan sevdasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hepimiz bilmekteyiz. El ele, gönül gönüle bu alanda ne yapsak azdır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de üzerimize ne düşüyorsa varız diyoruz” şeklinde konuştu.

Genç mühendislere seslenen Başkan Büyükkılıç, “Özellikle hem teknolojiyi yenileyeceğiz, hem de anlayışımızı yenileyeceğiz. Çağın gerekliliklerine cevap verecek şekilde gayret göstereceğiz. Sevgili genç mühendislerimiz, ümidimiz sizlersiniz, sizlerin alnından öpüyorum. 5 üniversitesi, 3 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 2 teknoparkı olan endüstrinin ve ticaretin merkezi, ileri teknolojiyi her zaman özümseyen ve bu konuda Kayseri şehri adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de düşünebilen, komut alabilen ya da komutsuz bir şekilde kendisine verilen görevi ifa edebilen makinelere de cihazlara da ihtiyaç olduğu bir çağda yaşandığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Sadece bununla da sınırlı değil. Siber dünya dediğimiz gündemimize yeni giren bir başka alanda daha savunma ihtiyaçlarımızın hâsıl olduğu gerçeği de karşımızda bulunuyor. Ve siber dünyayla birlikle belki de 21. Yüzyıl ve sonrası açısından insanlığın gündeminde olacak ve bugün küresel rekabetin ana unsurlarından olan uzay sahasının da savunma dediğimiz alanı kapsadığını ifade etmek lazım.”

Savunma Sanayisi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ise, Dünya nüfusunun giderek arttığını ifade ederek, dünya kaynakları olan enerji, tarım, teknoloji ve savunma sanayii gibi konular hakkında bilgiler verdi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener de sayısı 50’ye aşan kongre, kurultay ve sempozyum düzenlediklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, sergilenen ürünleri de ilgiyle inceledi.