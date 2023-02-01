Son Dakika

Kayseri protokolünden Sarıoğlan'a yatırım çağrısı

GÜNDEM 01.02.2023, 11:45
Kayseri protokolünden Sarıoğlan'a yatırım çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Sarıoğlan ilçesinde hayata geçirilen Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
KAYMEK Palas Kadın ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilecek olan İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu ile yeni hükümet konağı arsalarını da incelerken, yapımı tamamlanan ilçe stadyum sahasında ise futbol maçı yaptılar.

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında kadınlara yönelik imza attığı projelerle Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlayan Kadın Girişimi Kooperatiflerine destek olmayı sürdürüyor.

KADIN KOOPERATİFİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Bu kapsamda Sarıoğlan ilçesi merkezinde hayata geçirilen S.S. Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Kadın kooperatifi üretim tesisinin açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile ilçe sakinleri katıldı.

Burada ilçe sakinlerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bizleri her zaman olduğu gibi sıcak ilgiyle karşılayan siz kardeşlerimize minnet duyuyoruz. Sayın valimizle birlikte burada yapılan çalışmaların sizlere yönlendirici ve katkı sağlayıcı olması bizleri sevindiriyor” dedi.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini hep beraber yaşadıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. İnşallah başta bayrağımız, vatanımız olmak üzere değerlerimize sahip çıkma duygusuyla hepimizi donatsın” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında, “Dostlarımızla güzel bir açılış yapacağız. Kayseri’nin her ilçesinde adeta bir seferberlik başladı. Kadınlar yönetime el koydu. Her yerde kooperatiflerde güzel işler oluyor ama Sarıoğlan bu konuda lokomotif oldu. Sarıoğlanlı kadınların en başta ‘kimse yoksa biz varız’ deyişini hiç unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK’TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Çiçek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burası ve diğer kooperatifler için gerçekten büyük destek oldu, emeği ve talimatları var. Kendisini alkışlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kooperatifin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

‘MEMDUH BAŞKANIM DESTEKLERİNİZ İÇİN SİZE MİNNETARIZ’

Büyükkılıç ile Çiçek, aynı zamanda kooperatife ait kafe inşaatını ziyaret ederek, kafede sona gelen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Burada kadınlar tarafından ‘Memduh Başkanım Destekleriniz İçin Size Minnetarız’ pankartı ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, “İnşallah kısa bir süre içerisinde açacağımız kafemizde birbirinden lezzetli ürünlerin tadına bakıp, keyifle vakit geçireceksiniz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR, SARIOĞLAN’A İLÇE KÜTÜPHANESİ VE KONFERANS SALONU YAPIYOR

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, protokol ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilecek olan İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu arsasını inceledi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek proje için Başkan Büyükkılıç, ‘Sarıoğlan’ımıza yakışır’ derken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, kütüphane hakkında bilgiler vererek, çok amaçlı salonlar yer alacağını ifade etti. Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise, böyle bir projeye imza atıldığı için başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

İLÇE STADYUMU’NDA İLK VURUŞ BÜYÜKKILIÇ VE ÇİÇEK’TEN

Ardından Büyükkılıç ile Çiçek, yapımı tamamlanan ilçe stadyumunda incelemelerde bulundu. Sahada ilk vuruşu gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yakın zamanda inşasına başlanacak İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu arsası ile yapımı tamamlanan ilçe stadyumunda incelemelerde bulunarak, sahada ilk vuruş ile kısa bir maç yaptık. Hayırlı olsun” diye konuştu.

KAYMEK PALAS KADIN VE GENÇLİK MERKEZİ’NE ZİYARET

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte KAYMEK Palas Kadın ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç ile Çiçek, gençlerle ve kadın kursiyerleriyle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, kadınların da yaptıkları el emeği göz nuru eserleri inceledi.

Sarıoğlan ilçesi incelemeleri kapsamında yeni hükümet konağı ve ilçe emniyet amirliği planlanan arsasını da yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Ayrıca, Büyükkılıç, Çiçek ile birlikte Sarıoğlan Esnaf Kefalet Kooperatifi Odası Başkanı Ali Cengiz’i de ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6