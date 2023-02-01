Kayseri protokolünden Sarıoğlan'a yatırım çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Sarıoğlan ilçesinde hayata geçirilen Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYMEK Palas Kadın ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilecek olan İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu ile yeni hükümet konağı arsalarını da incelerken, yapımı tamamlanan ilçe stadyum sahasında ise futbol maçı yaptılar.

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında kadınlara yönelik imza attığı projelerle Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlayan Kadın Girişimi Kooperatiflerine destek olmayı sürdürüyor.

KADIN KOOPERATİFİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Bu kapsamda Sarıoğlan ilçesi merkezinde hayata geçirilen S.S. Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Kadın kooperatifi üretim tesisinin açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile ilçe sakinleri katıldı.

Burada ilçe sakinlerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bizleri her zaman olduğu gibi sıcak ilgiyle karşılayan siz kardeşlerimize minnet duyuyoruz. Sayın valimizle birlikte burada yapılan çalışmaların sizlere yönlendirici ve katkı sağlayıcı olması bizleri sevindiriyor” dedi.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini hep beraber yaşadıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. İnşallah başta bayrağımız, vatanımız olmak üzere değerlerimize sahip çıkma duygusuyla hepimizi donatsın” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında, “Dostlarımızla güzel bir açılış yapacağız. Kayseri’nin her ilçesinde adeta bir seferberlik başladı. Kadınlar yönetime el koydu. Her yerde kooperatiflerde güzel işler oluyor ama Sarıoğlan bu konuda lokomotif oldu. Sarıoğlanlı kadınların en başta ‘kimse yoksa biz varız’ deyişini hiç unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK’TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Çiçek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burası ve diğer kooperatifler için gerçekten büyük destek oldu, emeği ve talimatları var. Kendisini alkışlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kooperatifin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

‘MEMDUH BAŞKANIM DESTEKLERİNİZ İÇİN SİZE MİNNETARIZ’

Büyükkılıç ile Çiçek, aynı zamanda kooperatife ait kafe inşaatını ziyaret ederek, kafede sona gelen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Burada kadınlar tarafından ‘Memduh Başkanım Destekleriniz İçin Size Minnetarız’ pankartı ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, “İnşallah kısa bir süre içerisinde açacağımız kafemizde birbirinden lezzetli ürünlerin tadına bakıp, keyifle vakit geçireceksiniz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR, SARIOĞLAN’A İLÇE KÜTÜPHANESİ VE KONFERANS SALONU YAPIYOR

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, protokol ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilecek olan İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu arsasını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek proje için Başkan Büyükkılıç, ‘Sarıoğlan’ımıza yakışır’ derken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, kütüphane hakkında bilgiler vererek, çok amaçlı salonlar yer alacağını ifade etti. Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise, böyle bir projeye imza atıldığı için başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

İLÇE STADYUMU’NDA İLK VURUŞ BÜYÜKKILIÇ VE ÇİÇEK’TEN

Ardından Büyükkılıç ile Çiçek, yapımı tamamlanan ilçe stadyumunda incelemelerde bulundu. Sahada ilk vuruşu gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yakın zamanda inşasına başlanacak İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu arsası ile yapımı tamamlanan ilçe stadyumunda incelemelerde bulunarak, sahada ilk vuruş ile kısa bir maç yaptık. Hayırlı olsun” diye konuştu.

KAYMEK PALAS KADIN VE GENÇLİK MERKEZİ’NE ZİYARET

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte KAYMEK Palas Kadın ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç ile Çiçek, gençlerle ve kadın kursiyerleriyle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, kadınların da yaptıkları el emeği göz nuru eserleri inceledi.

Sarıoğlan ilçesi incelemeleri kapsamında yeni hükümet konağı ve ilçe emniyet amirliği planlanan arsasını da yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Ayrıca, Büyükkılıç, Çiçek ile birlikte Sarıoğlan Esnaf Kefalet Kooperatifi Odası Başkanı Ali Cengiz’i de ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.