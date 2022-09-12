Kayseri protokolünden müzikli şifa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte müzikle tedavi yönteminin konu edildiği Müzikle Şifa Etkinliği’ne katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükkılıç, Selçuklu eseri olan Gevher Nesibe Hatun’un ismini taşıyan eserin içerisinde, böyle bir etkinliğe imza atılmış olmasının önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kültür sanat alanında birçok faaliyete imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin tarihi yapılarını da ön plana çıkaran etkinliklerde boy göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile işbirliği halinde ‘Müzikle Şifa Etkinliği’ düzenledi.

Asırlarca müzikle tedavi yönteminin uygulandığı şifahane olarak hizmet veren Gevher Nesibe Darüşşifası ve Medresesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Süreyya Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, rektörler, vali yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Selçuklu eseri olan Gevher Nesibe Hatun’un ismini taşıyan eserin içerisinde, o dönemin tedavi ruhuna uygun şekilde yapılacak olan çalışmaları paylaşma bağlamında böyle bir etkinliğe imza atılmış olmasının önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, “Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyorum. Elbette tıbbi tedavi yöntemleriyle ilgili değişik yöntemler olduğunu biliyoruz ama son süreçte radikal yöntemlerin dışında diğer yöntemlerin de söz konusu olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Zamanın değerlendirildiğinde, o dönemde müzikle tedavinin gündeme geldiği süreçte akıl hastası olan insanların adeta diğer medeniyetler tarafından yok edildiği bir dönem. İşte böyle bir dönemde Selçuklu’nun ruhuna uygun, kültürüne uygun, dokusuna uygun bir anlayış içerisinde tedaviler uygulanmıştır. Burada hocalarımız bu konularla ilgili bizlere yetkin bilgiler verecekler” diye konuştu.

Gevher Nesibe Darüşşifasını ilk gördüğünde çok farklı duygulara kapıldığını ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise, ”Büyükşehir Belediyemiz tarafından çiçek gibi bakılıyordu. İlk günkü gibi sahip çıkılmış o mistik havası korunmuştu. Burayı Türkiye’deki herkesin bilmesi gerektiğini, herkesin görmesi gerektiğini hissetmiştim. O yüzden böyle bir organizasyon yapılmasına karar verdik. Aslında organizasyonu yapan ORAN, Büyükşehir Belediye Başkanımız, birlikte böyle bir organizasyona karar verdik. Bu başlangıç olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Müzikle Şifa Etkinliği, Haber Spikeri Mehmet Aydın moderatörlüğü ve Hopdedik Ayhan’ın sunuculuğunda gerçekleştirildi.

Programda Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez musiki eşliğinde, ‘İnsanlığın var oluşundan beri müzik ve müzikle tedavi’ başlıklı bir sunum yaptı. Daha sonra neyzen, yazar ve bestekâr Doç. Dr. Süleyman Erguner ney üfleyerek katılımcıları mest etti. Etkinlik, TRT Sanatçısı Bahadır Özüşen’in seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla devam etti.