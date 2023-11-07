Kayseri protokolünden lösemili çocuklara moral

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Lösemili Çocuklar Haftası programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile birlikte katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında KANKA Derneği tarafından Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi.

Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri S. Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile çocuklar ve aileleri katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, lösemili çocuklara acil şifalar temennisinde bulunarak, “Bugün burada sizlerle beraber hüzünleniyoruz, Allah acil şifalar versin diyoruz. Diğer taraftan da hocalarımızı gördükten sonra, bu tesisi gördükten sonra Allah’ın izniyle geleceğe daha güvenle bakabiliyoruz. Bu noktadaki çalışmanızdan dolayı tüm hocalarımıza, sağlık personeline teşekkür ediyorum. Anneler babalara da bu konuda mücadeleye devam diyorum” dedi.

Şenliğe katılan protokol üyelerine teşekkür eden KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ise “Bildiğiniz gibi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Burada iyileşmiş çocuklar var, aileleri var. Sayın bakanımız burada, protokol burada. Bizim bu şenliğimizi, KANKA Çocuk Hematoloji, Onkoloji Hastane’nin lösemili çocuklar şenliğini onurlandırdıkları için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., yaptığı etkinliklerle çocuklara ve ailelerine moral oluyor.