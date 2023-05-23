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Kayseri protokolünden lezzet turu

GÜNDEM 23.05.2023, 07:45
Kayseri protokolünden lezzet turu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı etkinliklerine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Medeniyetlerin beşiği, lezzetin anavatanı Kayseri’de kültür sanat ile tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası programı başladı.

Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve vatandaşlar katıldı

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişi olduğuna vurgu yaparak, “Milattan önce 4 bin, milattan sonra 2 bin olmak üzere toplam 6 bin yıllık bir geçmiş, Kayseri’mizin yeme içme kültürü 6 bin yıla dayanır, bunu bir zenginlik olarak görür, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliği ile bugünlere taşındı. Kayseri’mizi bu bağlamda hem turizm açısından hem de gastronomi açısından ön plana çıkartmak için değişik çalışmalar yaparken, yaptığımız çalıştay sonrası müracaatımız da değer bularak ulusal bazda kreatif şehirler bağlamında Kayseri’miz UNESCO’nun geçici listesinde yer aldı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri’yi turizm alanında zenginleştirecek çalışmalar yapacaklarını belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizi müzeler şehri, kütüphaneler şehri yapma adına, hem ilçe belediyelerimiz hem Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine Valiliğimiz ile dayanışma içerisinde, odalarımızın da her zamanki katkısıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizdeki son dönemdeki hareketlilikten kaynaklı olarak kim geliyorsa ‘biz Kayseri’yi sadece sucuk, pastırma, mantıdan ibaret sanıyorduk, hep yanılmışız’ diyerek buradan ayrılıyorlar. Bundan sonra daha da zenginleştirerek, gerçek manada uluslararası boyutta turizme altyapı oluşturacak çalışmaları daha da bizim zenginleştirmemiz lazım. Kayseri Üniversitemizin bu alanda yaptığı çalışmaları biliyoruz. Kültürel çalışmaların yanında yabancı dil konusunun da önemsenmesi gerektiğini, yeme içme mekânlarında yabancı dil bilen hizmet veren kardeşlerimizin olması bizim olmazsa olmazımız olmalı diye ifade ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kendi yeme içme mekânlarımız içerisinde bu tür yaklaşımı hayata geçirmeliyiz, buradan öncü olmalıyız. Değişik turizm alanları var ama bunların içerisinde Mehmet Özhaseki bakanımı hayırla yâd ederek, Erciyes Kayak Merkezi Kayseri’de turizmin amiral gemisi olduğu anlayış içerisinde yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetler ile kendisinden söz ettiren anlayış ile tebrik ediyor, teşekkür ediyor, sağ olsun, var olsun.”

Başkan Büyükkılıç, 26 tane coğrafi işaretli ürünün söz konusu olduğunu, Ticaret Odası’na bu çalışmalara verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ederek, yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

VALİ ÇİÇEK’TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Konuşmasının başında, deprem bölgesi Adıyaman’dan geldiğini dile getiren Vali Gökmen Çiçek, Adıyamanlıların Kayseri’ye selamlarını ve teşekkürlerini getirdiğini ifade ederek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a yaptırdığı çarşıdan dolayı özellikle teşekkür ettiklerini söylemesini istediklerini kaydetti.

İtalyan, Çin, Türk gibi ülkelerin mutfaklarından bahsedilirken sadece doyma amaçlı yapılan bir uğraştan değil, bir kültür aktarımından bahsedildiğini vurgulayan Vali Çiçek, Türk kültürünün çok farklı olduğunu da sözlerine ekleyerek taziye evlerinde komşuların yemek yaparak götürdüklerini hatırlattı. Düğünlerde de aynı şeyin söz konusu olduğunu ifade eden Çiçek, sadece doyma amaçlı yemek yenilmediğini, 2 bin yıllık bir Türk kültürünü de tanıtmış olduklarını aktardı. Gökmen Çiçek, Kayseri’yi bir sanayi, ticaret, savunma sanayi şehri olmasının yanında her şeyiyle tam anlamıyla bir turizm şehri olduğunu kaydetti. Kayseri’nin turizmdeki hak ettiği yeri Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yoğun gayretleri ile alacağına inandığını da söyleyen Vali Çiçek, Kayseri’nin son günlerde kadın kooperatifleri noktasında da bir başarı hikâyesi yazdığını belirterek onları tebrik etti. Bu başarıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri olmasa bu başarının meydana gelmeyeceğini de vurgulayan Çiçek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza kadın kooperatiflerine verdiği destek dolayı alkışlıyorum” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, Türk mutfağının hikâyesinin uluslararası ölçekte tanıtılacağına işaret etti. Çocukluklarında turizm denildiğinde akla daha çok deniz, güneş, kum geldiğini ancak değişen dünyada turizmin çok çeşitlendiğini ifade eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, Türk mutfağının, dünyanın en zengin 3 mutfağı arasında gösterildiğini dile getirdi. 

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Altan Aydemir ise, “Tariflerle Türk Mutfağı haftasının 2’ncisini düzenliyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile etkinliğe katılarak, Türk Mutfağı’na özgü ve coğrafi işaret alan ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Etkinlik kapsamında el emeği göz nuru eserleri ilgiyle inceleyen ve gözleme de pişirip, katılımcılara ikram eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi gastronominin merkezi olması için gayretlerinin süreceğinin altını çizdi. 35 kadın kooperatifi ve belediyelerin çadır kurulumunun yanı sıra, KAY-TUR A.Ş., KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş. ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası’nda 3 gün boyunca yerel sanatçılar ve mehteran konserleri düzenlenecek.

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