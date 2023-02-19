Son Dakika

Kayseri protokolünden Kahramanmaraş mesaisi

GÜNDEM 19.02.2023, 15:20
Kayseri protokolünden Kahramanmaraş mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta AFAD Mobil Afet Etüt Merkezi’nde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAHRAMANMARAŞ İGFA)
Deprem bölgelerinde yaraların hızlı bir şekilde sarılması ve depremzede vatandaşlara her konuda yardımcı olunması için seferberlik başlatan ve sürekli deprem bölgesine giderek incelemeler yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdürüyor. 

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda ilk olarak AFAD Mobil Afet Etüt Merkezi’nde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya geldi. Burada Vali Çiçek ve AFAD gönüllüleri ile bir süre değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç daha sonra depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile iş birliği halinde bölgede çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini ziyaret etti. Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan’dan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, “Biz bu millete hizmet etmek için varız. Biz bu milleti sırtımızda taşısak, bu milletin hakkını ödeyemeyiz. Bunun farkındayız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, nerede hangi görev varsa orada olduklarının altını çizerek, “Elhamdülillah, her yerde Kayserimizle ilgili olumlu konuşuluyor. Tabi biz bu millete hizmet etmek için varız. Biz bu milleti sırtımızda taşısak, bu milletin hakkını ödeyemeyiz. Bunun farkındayız. Aynı zamanda Kahramanmaraş bizim canımız, ciğerimiz, komşumuz. Onlarla ilgili olan dostluklarımız ayrı bir boyut arz eder. En yakın komşu olarak ilk buraya koşuldu ama talimat üzerine İskenderun’a da gidildi. Nerede hangi görev varsa orada biz varız diyoruz Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

İtfaiye erlerine gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

“İLK SAATTEN BERİ BURADAYIZ”

Desteklerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan da herhangi bir ihtiyacın anında bölgeye ulaştığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu organizasyondan dolayı da teşekkür ederiz. Kayseri burada, Türkiye burada yani birlik ve beraberliği sağladığınız için de bütün depremzedeler adına özellikle de Kahramanmaraş’taki ekiplerimiz adına teşekkür ederiz Sayın Başkanım. İlk saatten beri buradayız. Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Nur dağında da bir ekibimiz var. Buradan oranın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Tabi ki Gaziantep’imiz de karşılıyor. Bir bütün olduğumuzu gösterdiğiniz için Allah razı olsun diyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9