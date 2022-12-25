Kayseri protokolünden istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek ile iş adamları bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hayırseverliği ile öne çıkan Kayseri’de şehrin önde gelenleri ve hayırsever iş insanları, hayırlı hizmetler ve yatırımlar için bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, KAYTUR bünyesindeki Talas-Erguvan Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, hayırsever iş insanları, ilçe belediye başkanları ve il protokolü katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her yönüyle örnek gösterilen bir kent olduğunu belirtip, hemşerilerinin ‘birlik, beraberlik ve dayanışma konularında’ her zaman örnek bir duruş sergilediğini söyleyerek, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve hayırsever iş adamlarımızla bir araya gelerek, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Kayseri’mize kazandırılmasını planladığımız çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de “Her zaman söylediğimiz gibi, bu şehirde hayır yapılacağı zaman bütün hayırseverlerimiz destekte bulunmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Böylesine güzel insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Allah hayırlarını kabul eylesin” dedi.