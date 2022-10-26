Kayseri protokolünden İncesu'ya 'tarihi' destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve arkeologlardan, yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgiler aldılar.

Örenşehir mozaikleri bölgesinde devam eden çalışmaların incelemesinde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin meclisten aldığı kararla, Kültür Bakanlığı’mızla değerli valimizin bilgisi dâhilinde yapılan önemli ve anlamlı bir çalışmayı incelemede bulunmaktayız” dedi.

Tarihe ışık tutacak bir çalışma olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Buradan çıkan mozaikler değerli bilim adamlarımızın, kazı uzmanı hocalarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda milattan sonra 200’lü yıllardan itibaren olan bir çalışma. Kapadokya bölgesinde Kayseri sınırları içerisinde önemli ve anlamlı bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. İnşallah buradan çıkacak verilerin hem tarihe ışık tutacağını hem de şehrimiz için önemli bir kazanım elde edeceğini buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çalışmada emeği geçenlere de teşekkür ederek, “Sayın valimize, değerli İncesu Belediye Başkanımıza, kaymakamımıza ve emeği geçen mesai arkadaşlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamasında 3,5 ay önce Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın daveti üzerine yine İncesu Örenşehir’deki tarihi mozaiklerin çalışmasını incelemek üzere geldiklerini, aradan geçen 3,5 aylık süreç içerisinde büyük bir mesafe kaydedildiğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek de “O gördüğümle bu gördüğüm arasında çok büyük bir fark olduğunu, arkadaşlarımızın özellikle hocalarımızın hiç durmadan, insanüstü bir güçle çalışıp, çok ciddi şekilde yeni eserlerini, yeni mozaikleri ortaya çıkardıklarını gördüm ve bundan dolayı Kayseri Valisi olarak çok mutlu oldum” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA VE EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Vali Çiçek, araştırmacılardan aldığı bilgilerde, burasının bu kadar büyük ölçüde yapı olması nedeniyle tarihte bilinen ve önemli birine işaret ettiğini ve önemli bir kişiye ait olabileceği varsayımında bulunduklarını dile getirdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“Buranın, ilerleyen günlerde çok daha büyük sürprizlere gebe olduğunu biliyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bu kazı Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde yürüyor. Büyükşehir Belediyemiz çok büyük bir gayretle, azimle bu çalışmaları sürdürüyor ve tarihe ışık tutuyorlar. İnanıyorum ki bu çalışma sadece İncesu için değil, Kayseri için değil, Türkiye için değil, tüm dünya tarihi açısından taşların yerine oturmasını sağlayacak bilgiler içeriyor. Ümidimiz o noktada.”

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç’a, kazı incelemelerinde İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

İlk bulgulara göre M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare, sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. 10’dan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor.

GREKÇE VE LATİNCE YAZILI MOZAİKLER

Geometrik süslemelerin hâkim olduğu, yaptıran şahısların isimlerinin ve bitkisel figürlerin de yer aldığı yapıda kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkarılan mozaik-yazıt görüldü. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik, dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu. Latince mozaikte, ‘30. yıldönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla. Bu bina (fabrica), dostu (comes) Hyacinthos’un önderliğinde inşa edildi. Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın’ yazarken, Grekçe olan mozaikte ise ‘Sağlıklı olarak gir’ veya ‘Sağlıklı isen gir’ yazıyor. Ayrıca kazı çalışmaları kapsamında bu sene çıkan Uakinthos Kometos zamanında yapıldığı tahmin edilen Epi Uakithou Kometos Ktistou yazıtı da yer alıyor. Bu yapının Anadolu’da Antakya, Zeugma ve Maraş’ta örnek benzerleri olduğu da biliniyor.