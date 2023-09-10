Kayseri protokolünden İncesu çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri’de geleneksel olarak düzenlenen İncesu Geleneksel Kültür Turizm ve Üzüm Festivali’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de geleneksel olarak bu yıl 28’incisi düzenlenen Üzüm Festivali’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÜZÜM KANDIR, ÜZÜM CANDIR”

Festivalde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza vesile olacak olan bu anlamlı çalışmadan dolayı başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Üzüm kandır, üzüm candır, üzüm olmazsa olmazdır, üzümün vatanı da İncesu’dur” dedi.

Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan böyle anlamlı çalışmayı yapan başkanımıza teşekkür ederken, İstanbul’umuzdan, Adana’mızdan, İzmir’imizden, Ankara’mızdan buraya teşrif eden İncesulu hemşehrilerimize sevgiler, saygılar sunuyorum, iyi ki varsın diyorum. Cenab-ı Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. İnşallah, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanına, milletine, devletine sahip çıkma duygusuyla yaşamayı nasip eylesin” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, kadim bir ilçede, yüzlerce yıldır yaşayan, gelenekleri olan en güzel ilçelerden birisinde olduklarını ifade etti. Bakan Özhaseki, ulaşım, enerji, sağlık ve belediyecilik alanında başarıdan başarıya koştuklarını, insanların duasını aldıklarını anlattı. Vali Gökmen Çiçek de İncesu’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Memduh Büyükkılıç başkanımızın da benim de ne zaman yorgun hissetsek kendimizi mutlaka İncesu da dinlenmeye geliyoruz. İncesu özel bir yer. Biz Kayseri’de bütün yöneticiler olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de, bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, üzümlerin tüm dünyada tanıtılmasını temenni etti.

İLMEK’TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Meşhur İncesu üzümü ve üretimi hakkında bilgiler aktaran İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise İncesu yöresel ürünlerinin satışının yapılacağı yol kenarı satış yeri yapımı ile İncesu’ya destek veren Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Memduh Başkanıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yol kenarı tesisimizi tamamlamak üzere, inşallah yoldan geçen günlük 11 bin aracın İncesu’nun üzümünü, pekmezini, salamura peynirini, yaprağını tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde Kayseri’nin deprem bölgesine aktığına dikkat çeken İlmek, festivalde bir farkındalık oluşturmak adına konser yapmak yerine 5 bin adet kırtasiye malzemesini Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dağıttıklarını kaydetti.

Coşkuyla kutlanan festivalde İncesu’da yetişen eşsiz, çeşit çeşit üzümler de sergilendi. Ayrıca 3 kategoride 71 yarışmacının katıldığı en güzel üzümü üreten üretici belirlenirken, Osman Erikçi üçüncü, Hayrullah Çanakçı ikinci, Nesim Karasu ise birinci oldu.