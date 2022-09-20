Kayseri protokolünden Gaziler Günü'ne özel ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 19 Eylül Gaziler Günü’nün 101. Yılı programına katıldı, gazilerle yakından ilgilendi ve şehitlikleri ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

1921 yılında, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk' e “Mareşal” rütbesi ile “Gazilik” unvanı verilmesinin onuruna kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü’nün 101’inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ve il protokolü ile gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, kahraman gazilerle yakından ilgilenerek, gazilerin bu özel günlerini kutladı.

ŞEHİTLİKLERE ZİYARET

Meydandaki törenin ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte, Kartal Şehitliği’ni ve Polis Şehitliği’ni de ziyaret ederek şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktılar.

DERNEKLERİ ZİYARET EDEN BÜYÜKKILIÇ, GAZİLERLE SOHBET ETTİ

Şehitlik ziyaretlerinin ardından heyet, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’ni ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni de ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, gazilerle sohbet etti ve dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere emanettir. Tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor, şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.