Kayseri protokolünden ekmek açıklaması

Erciyes Üniversitesi ile TUSAŞ arasında Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı iş birliği protokolüne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gazetecilerin sorusu üzerine yaptıkları açıklamada, Kayseri’de ekmeğe zammın söz konusu olmadığını vurguladılar.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ile TUSAŞ arasında Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “Bugün çok mutlu ve heyecanlı, gururlu olduğumuz bir gündür. Gençlerimizle beraber oturduk, konuştuk, savunma sanayimizi, üniversitemizin yaptıkları faaliyetleri, TUSAŞ’ımızın başarıları heyecan verici gelişmeler var. Bu arada maalesef fitne, fesat yuvalarından kafa karıştırıcı iddialar ortaya çıkıyor. Bu haberi duyar duymaz sayın belediye başkanımızla, valimizle konuştuk. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Vatandaşımız rahat olsun” diye konuştu.

“EKMEĞE HERHANGİ BİR ZAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yine gazetecilerin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değildir. Bu bilgi kirliliğidir, eğer ihtiyaç duyulursa daha sonraki süreçlerde değerlendirilir. Şuan itibariyle herhangi bir söz konusu değildir. Ekmek Kayseri’mizde 4 TL’dir. Kamuoyuna saygıyla arz olunur.”

Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan ise, ekmeğe zam iddialarını yalanlayarak, “Ekmek 5 TL diye bir şey yok, bazı sosyal medyada böyle bir şey çıkmış. Vatandaşlarımız sosyal medyaya itibar etmesinler. Şuanda öyle bir gündemimiz yok. Aynı zamanda biz Ticaret Odası ile birlikte hareket ediyoruz. Öyle bir durum olduğunda gereken açıklamayı basınla birlikte halkımıza duyururuz. Resmi açıklama olmadan hiçbir habere itibar etmesin” şeklinde konuştu.