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Kayseri protokolünden Develi mesaisi

GÜNDEM 10.12.2022, 13:15
Kayseri protokolünden Develi mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Develi ilçesi ziyaretinde çocukluğunda yaşadığı zorlu dönemleri anlattı. Vali Çiçek, çocukluğunda düşe kalka yürüdüğü yolları şu an belediye başkanı olarak kendisinin yaptığını ve bunun çok büyük gurur olduğunu söylemesi, Başkan Büyükkılıç’ı duygulandırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle ilçelerin talepleri için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Develi ilçesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, ilçe sakinleri ile buluştu.

Büyükkılıç, ata toprağı Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi’nde vatandaşlar ile adeta kucaklaştı. Burada mahalle sakinlerine seslenen ve çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan Başkan Büyükkılıç, “Çocukluğumdan beri hayalim olan, yollarda kaldığımız, kamyonlarla, kış şartlarında tatil döneminde, Ayşepınar bölgesi dâhil, o bölgede arabalarımızın çökmesi sonucu bizlerin yaya olarak köyümüze geldiğimiz günleri hiç unutmadık. Bir gün kan şekerim düşmüştü, bugün doktor olarak onu öyle yorumluyorum. Kış şartlarında yine araba yolda kalmış, sırtımızda çanta içerisinde kitap dolu, okuyup âlim olacağız ya. Yolda kaldık, elimizden tutarak, sürükleyerek o yeri zor çıktık. Hemen köyün girişinde rahmetli Halil amcamın, Senem teyzemin evinin önüne geldiğimizde bana yarım bardak pekmez içirdiler, gözümün önü çıra gibi açıldı” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ÇOCUKLUKTA YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ ANLATTI

Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra kırsal bölgelere çok önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O zaman benim içimde ukde kaldı, burası daha sonra belediye oldu. Başkanlarımızdan rahmetli olanları Allah’tan rahmetle anıyorum, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şartları gereği hizmet ettiler, imkânlarını seferber etmeye çalıştılar. Ben il başkanı olduğum dönemde yine bir siyasi çalışmaya geldiğimizde, köyümüzden dönerken kendi şahsi arabam da fena değildi, çukura düştüm, iki tekerim birden kesildi, acı bir hatıra işte. Stepnede bir teker var, onu taktık, ikinciyi bulamadık. Ayşepınar bölgesindeyiz, her taraf sinek, gecenin 11’i, yaz günü, arkadaşlar gecenin bir vakti lastik getirdiler, onu da taktık, Kayseri’ye döndük. Ne zaman bu bölgeye gelsem, içimizde bir ukdeydi, bu grup yolları diye nitelendirdiğimiz köylerimizin hep mağdur olduğunu bilirdim. Ekibimize bu konuyu paylaştığımızda, buradan başladılar. 35 kilometrelik yol yapıldı. Tüm ilçelerimizde bu grup yolların yapılması için gayret gösteriyoruz. Ben o çukurlara düşerken, o yollarda sivrisineklere mahkûm olurken, benimle birlikte binlerce insan o rezillikleri yaşarken, böyle hizmetin başına geleceğimi beklemiyordum. Mevlam lütfetmiş, sizler sevmişsiniz, oylarınızla seçmişsiniz, bize yakışan size layık olmaktır.” 

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’e de teşekkür ederek, “Şehrimizin her noktasında emeği olan, geldiği günden beri bizlerle uyum kültürü içerisinde bizleri daha da motive ederek, gayretleri çalışmalarıyla motive ediyor” dedi.

VALİ ÇİÇEK KONUŞTU, BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ DUYGULANDI

Başkan Büyükkılıç’ın çocukluğunda düşe kalka yürüdüğü yolları şu an Belediye Başkanı olarak kendisinin yaptığını ve bunun çok büyük gurur olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ederek,  şöyle konuştu:

“Uzun yıllar önce bir tane çocuk düşe kalka, bazen arabası yollarda kalarak, yürüyerek, bazen karda, kışta, bazen çamurlu yollardan kahırlı yollardan yürüyerek, okula gidiyor. Babasıyla zaman zaman koyunlarla beraber yürüyor ve çıkıyor, buradan okuyor doktor oluyor. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düşe kalka yürüdüğü yollar yapmak ona nasip oluyor. İnsanın çocuklukta çektiği ıstırabı bitirmesi her kula nasip olmaz. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum ve insan gerçekten 50-60 yıl öncesine gidip, bir de şimdiye gelirse herhalde gözleri dolar. Nereden nereye diye. Belediye Başkanımızın da hayatı bir mücadele ve azmin sonucunda Cenabı Allah nasip etmiş yapma imkânı bulmuş. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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