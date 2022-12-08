Kayseri protokolünden Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, başmüfettiş ve müfettişlerden oluşan heyet ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı misafir etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Başmüfettiş Kerem Kerim Arslan ve beraberindeki müfettişleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için misafirlerine ayrı ayrı teşekkür etti.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI SAĞKAN DA BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri Baro Başkanı Avukat Ali Köse’yi makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri için başkanlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.