Kayseri protokolünden Bakan Uraloğlu'na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’de yolları ve ulaşım ağıyla örnek gösterilen iller arasında bulunan Kayseri’yi, ulaşım ve altyapı alanında daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, bir taraftan da Ankara’da bu alandaki ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu’na ulaştırma ve altyapı alanında yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan proje ve yatırımlar ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Büyükkılıç, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nu Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte ziyaret ederek, Sayın Bakanımızla şehrimizle ilgili projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduk” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu’na Kayseri özelinde ulaşım alanında yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara’da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.