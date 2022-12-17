Kayseri protokolünden Ateş Kültü Sunağı gezisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, Ateş Kültü Sunağı’nda incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki tarihi değerleri her fırsatta koruyan, sergileyen ve tanıtımını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, bu kez de Bünyan’da arkeolojik kazılarda bulunan, Ankara’dan özel izinle Kayseri’ye getirtilerek Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Küçük Asya Tipi Greko-Pers dönemine ait Ateş Kültü Sunağı’nın tanıtımında şehri buluşturdu.

Kayseri Kalesi’nde gerçekleşen basın açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanısıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ile daire başkanları ve Kayserili yazarların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“HER ŞEY ÇIKTIĞI YERDE GÜZEL”

Bünyan Ateş Kültü Sunağı tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Her şey çıktığı yerde güzel, inşallah Kayseri’mizde bunu koruruz, burada değerlendiririz” dedi.

Kayseri Açık Hava Müzesi şeklinde nitelendirdiğimiz bir şehir olduğunu belirten Büyükkılıç, “Değişik medeniyetlere de ev sahipliği yaptığını hep söylüyoruz. İşte onun güzel örneklerinden biri de Persler döneminde, hakikaten zenginlikler şehri olan Kayseri’mizde böyle bir eserin sergilenmesi bizleri de keyiflendirmiştir. Tarihimize ışık tutmuştur. Güzel bir zenginlik eseri, dört tarafında da aynı figürlerin olmuş olması da ritüel şeklinde yapılan çalışmaların altlığı, sunağı şeklinde. Ellerinize sağlık diyoruz. Değerli Valimize, müdürümüze, ekibe teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“HER GÜN KAYSERİ İLE İLGİLİ YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ”

Vali Gökmen Çiçek, her yerden başka bir medeniyete ait bir tarihi eser çıktığına dikkat çekerek, “Her gün hep beraber Kayseri ile ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Altı aydır buradayım, yeni bir tarihi değeri öğrenmediğim gün yok. O kadar zengin ki. Perslerle ilgili böyle bir eserin olduğunu düşünmemiştim. Perslerle ilgili böyle ünik bir eserin bu topraklardan çıkmış olması beni çok mutlu etti. Persler, önemli bir medeniyet. Böyle bir eserin Kayseri topraklarında çıkmış olması ve Kayseri’ye geri dönmesi de bir o kadar önemli. Biz bütün eserlerimizin Kayseri’ye geri dönmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber incelemeler ve çalışmalar da yapıyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamda nerde ne eser var yurt içi, yurt dışı çalışmalar yaptığını da biliyorum. Bütün eserlerimizin doğduğu toprak olan Kayseri’de sergilenmesinden çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Tarihi eser kaçakçılığına teşebbüs edecek olanları da uyaran Vali Çiçek, “Her yerde Büyükşehir Belediyemiz, biz, kamera sistemlerimiz buna izin vermeyeceğiz, veremeyiz. Bunu da ayrıca söylemek istedim” ifadelerinde bulundu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da eserin tarihe ışık tutacak bir bulgu olduğunu dile getirerek eserin Kayseri’ye getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da sunum yaptı.