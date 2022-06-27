Kayseri protokolünden açılış yağmuru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek ve şehir protokolü ile birlikte Melikgazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Akıl Küpü Çalışma İstasyonu ile birlikte 4 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesinin açılış törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Hizmeti ayağa götürme anlayışımızla, ilçelerimizle dayanışma içerisinde çalışlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Köşk Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Akıl Küpü Kütüphane ve Teknoloji Atölyesinin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Hülya Atçı Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Millî Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadıklarını ifade ederek, “hizmeti ayağa götürme” anlayışı içerisinde hep birlikte daima çalışacaklarını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, "Kayserimizde altyapı hizmetleri bitince bu konularla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğinin hepimiz farkındayız. Bu anlam içerisinde zaman zaman kültürel, sportif, turizme, eğitim açısından eksiklerimiz var ise, yeni gelişmelere katkı sağlamamız gerekiyorsa, hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde bu bizim görevimiz değildir mantığını bir kenara bırakıp, her konu bizim konumuzdur anlayışı içerisinde çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz”

Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bugün burada Melikgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 7 tesisisin şehrimize hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Sağ olsunlar belediye başkanlarımız o kadar çok hizmet yapıyorlar ki, bir taraftan kendi üstlerine düşen görevlerini hakkıyla ifa ediyorlar, şehrin altyapısıyla, üstyapısıyla uğraşıyorlar. Park yapıyorlar, bahçe yapıyorlar, okul yapıyorlar. Bir taraftan da gördüğünüz gibi akıl küpü adı verdikleri teknoloji atölyeleri ve kütüphaneler yapıyorlar. Bundan sonra da daha çok kültür sanat eğitim faaliyetleri ile de daha çok ilgilenmeye devam edecekler” dedi.