Kayseri protokolünden 15 Temmuz vefası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailelerini ve şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, dua etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 yıl önce 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde şehit olan komiser yardımcıları Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın kabirlerini ve ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan ile birlikte 15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ’cü hainler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın Yeşilhisar’daki ailesini ziyaret edip, şehidin kabrinde dua eden Başkan Büyükkılıç, şehit Doğanay’a Allah’tan rahmet, şehidin ailesine sabır diledi.

Daha sonra Bünyan ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, 15 Temmuz gecesi şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Bünyan’da bulunan Cennet Yiğit Anı Evi’ni, ailesini ve şehidin kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Başkan Büyükkılıç, “Onlar bizim gururumuz. Minnettarlık ve vefamızı göstermek üzere, canımız ciğerimiz, 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay kızlarımızın kıymetli ailesini ziyaret edip, kabirleri başında dua ettik. Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun” dedi.

Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek himayesinde, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve 15 Temmuz gazileri için düzenlenen programa katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, “Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum, ailelerine sabırlar temenni ediyorum. Bu güzel aileler, bizlerin dua kaynağıdır. Kayseri’miz, birliğin, beraberliğin, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında bir araya gelmenin en güzel örneklerinden biri olan Anadolu şehridir” dedi.

Vali Çiçek de programda yaptığı konuşmada, “Sizlerle beraber olmak çok güzel. Sizin hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz. Siz bu vatana evlat, baba, kardeş verdiniz” diye konuştu.