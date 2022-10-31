Son Dakika

Kayseri protokolü 'uçuş'a geçti

GÜNDEM 31.10.2022, 08:15
Kayseri protokolü 'uçuş'a geçti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi kiliseleri ve peri bacalarıyla ünlü Soğanlı Vadisi’nde düzenlenen “Türk Bayraklı” sıcak hava balonu uçuşuna katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte turizmin önemli merkezlerinden, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin olduğu bölgede balon uçuşuna katıldı.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye giderek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıl Dönümü’ne özel gerçekleştirilen balon uçuşuna katıldı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Soğanlı bez bebekleri satan kadınlar eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Soğanlı Vadisi’ndeyiz. Soğanlı Vadisi’nde kısa bir süre önce başlayan balon turizmi tüm hızıyla devam ediyor. Günlük 6 balonumuz uçuyor, birçok ülkeden turistler akın akın Soğanlı Vadisi’ne gelmeye başladı” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE BÜYÜK BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Vali Çiçek, bölgenin öneminden bahsederek, “Soğanlı Vadisi, Kapadokya ile yan yana, gerçekten çok önemli eserleri içinde barındıran, muhteşem coğrafi güzellikleri olan bir yerdir. Özellikle bozulmamış, tamamen doğal yapısı içerisinde bugüne kadar ulaşmış muhteşem bir alandır. Biz de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte büyük bir çalışma başlattık. Hem kent köy meydanı düzenlemeleri, hem yürüyüş yolları, hem de balonlarımızın rahat uçabileceği alanların oluşturulması noktasında buraya ciddi bir talep artışı oldu” diye konuştu.

“CUMHURİYET BAYRAMIMIZIN 99’UNCU YIL DÖNÜMÜ’NE ÖZEL”

Başkan Büyükkılıç ise burada yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yıl dönümü vesilesiyle bu sabahın güzel saatinde balonumuzun da Türk Bayrağı ile donatılmış olması, ayrıca bugüne özel olarak balonların uçuyor olması ayrıca bir anlam kazanmaktadır” şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı turistleri Soğanlı’ya davet eden Büyükkılıç, “Kapadokya’daki yapıların, görüntülerin devamı niteliğinde burada olması da önem arz etmektedir. Hem hemşehrilerimizi hem Türkiye’deki vatandaşlarımızı hem de turist dostlarımızı buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI FİGÜRLÜ ÖZEL UÇUŞ

Konuşmaların ardından kültürel, tarihi ve turistik zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Soğanlı’da Türk Bayrağı figürlü sıcak hava balonu, Cumhuriyet Bayramı’na özel uçuşla gökyüzüne yükseldi.

Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve peri bacaları ile doğa harikası vadi ile Türk Bayrağı figürlü sıcak hava balonun uyumu görülmeye değerdi.

Yorumlar (0)
17
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Galatasaray 11 21
5. Trabzonspor 11 21
6. Başakşehir 10 20
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Ankaragücü 11 11
14. Sivasspor 11 10
15. Antalyaspor 10 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 10 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Girona 12 10
17. Getafe 11 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 11 4