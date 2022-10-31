Kayseri protokolü 'uçuş'a geçti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi kiliseleri ve peri bacalarıyla ünlü Soğanlı Vadisi’nde düzenlenen “Türk Bayraklı” sıcak hava balonu uçuşuna katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte turizmin önemli merkezlerinden, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin olduğu bölgede balon uçuşuna katıldı.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye giderek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıl Dönümü’ne özel gerçekleştirilen balon uçuşuna katıldı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Soğanlı bez bebekleri satan kadınlar eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Soğanlı Vadisi’ndeyiz. Soğanlı Vadisi’nde kısa bir süre önce başlayan balon turizmi tüm hızıyla devam ediyor. Günlük 6 balonumuz uçuyor, birçok ülkeden turistler akın akın Soğanlı Vadisi’ne gelmeye başladı” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE BÜYÜK BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Vali Çiçek, bölgenin öneminden bahsederek, “Soğanlı Vadisi, Kapadokya ile yan yana, gerçekten çok önemli eserleri içinde barındıran, muhteşem coğrafi güzellikleri olan bir yerdir. Özellikle bozulmamış, tamamen doğal yapısı içerisinde bugüne kadar ulaşmış muhteşem bir alandır. Biz de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte büyük bir çalışma başlattık. Hem kent köy meydanı düzenlemeleri, hem yürüyüş yolları, hem de balonlarımızın rahat uçabileceği alanların oluşturulması noktasında buraya ciddi bir talep artışı oldu” diye konuştu.

“CUMHURİYET BAYRAMIMIZIN 99’UNCU YIL DÖNÜMÜ’NE ÖZEL”

Başkan Büyükkılıç ise burada yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yıl dönümü vesilesiyle bu sabahın güzel saatinde balonumuzun da Türk Bayrağı ile donatılmış olması, ayrıca bugüne özel olarak balonların uçuyor olması ayrıca bir anlam kazanmaktadır” şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı turistleri Soğanlı’ya davet eden Büyükkılıç, “Kapadokya’daki yapıların, görüntülerin devamı niteliğinde burada olması da önem arz etmektedir. Hem hemşehrilerimizi hem Türkiye’deki vatandaşlarımızı hem de turist dostlarımızı buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI FİGÜRLÜ ÖZEL UÇUŞ

Konuşmaların ardından kültürel, tarihi ve turistik zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Soğanlı’da Türk Bayrağı figürlü sıcak hava balonu, Cumhuriyet Bayramı’na özel uçuşla gökyüzüne yükseldi.

Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve peri bacaları ile doğa harikası vadi ile Türk Bayrağı figürlü sıcak hava balonun uyumu görülmeye değerdi.