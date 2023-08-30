Kayseri protokolü şehit aileleriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetlerini sahada yürüten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık vatandaşlarla da bir araya gelerek onların talep ve önerilerini de bizzat dinlemeye özen gösteriyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte şehit aileleri ve gaziler ile buluştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelen Büyükkılıç, “Cennet vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diler, kahraman gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı uzun ömürler dilerim” dedi.

Öğretmen Evi’nde gerçekleşen buluşmada, Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları gezerek, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip, talep ve önerilerini sordu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da yaptığı konuşmada, “Bu davetimize teşriflerinizden dolayı hepinize şahsım ve arkadaşlarım adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu mütevazı davetimizde bizlerle olduğunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz biriz ve beraberiz. Sizler için ne yapsak azdır, bunun farkındayız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun” diye konuştu.