Kayseri protokolü minik koroyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği tarafından düzenlenen Minik Yüreklerin Dev Korosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gençler ve öğrencilerle çeşitli etkinlik ve faaliyetlerde bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özel günler kapsamında düzenlenen programlarda da öğrencilerin yanında yer almayı sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği tarafından düzenlenen Minik Yüreklerin Dev Korosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’ne katıldı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan programa Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek’in yanı sıra Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve öğrenciler katıldı.

1200 okulöncesi öğrencinin oluşturduğu dev koroyla Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olan Büyükkılıç, “Minik öğrencilerimizin vatan ve millet sevgisiyle dolu kocaman yürekleri, bizleri sarıp sarmaladı. Daha güzel yarınlara adım adım ilerlediğimizden bir kez daha emin olduk. Her bir yavrumuzun gözlerinden öpüyorum” dedi.

Ay yıldızlı tişörtler giyen minik yüreklerin oluşturduğu dev koro ile katılımcılar, Müzik Öğretmeni Hakan Koçer’in seslendirdiği parçalara eşlik ederek, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.