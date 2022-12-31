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Kayseri protokolü kooperatif 'engel'ini kaldırdı

GÜNDEM 31.12.2022, 11:45
Kayseri protokolü kooperatif 'engel'ini kaldırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Erciyes Engelliler Kooperatifi’ni inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte uzun yıllar Askeri Hastane olarak kullanılan binanın bir bölümüne Erciyes Engelliler Kooperatifi için kurulacak olan atölyelerde incelemelerde bulundu.

Bina içerisindeki atölye olarak kullanılacak odaları gezen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadir Can Gökalp’ten yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Yine güzel bir oluşum, müjdeli bir haber için Büyükşehir Belediye Başkanımız ile beraber Erciyes Engelliler Kooperatifi’ni kuracak olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

İki atölyenin Erciyes Engelliler Kooperatifi’nin atölyesi olacağını ve muhteşem ürünlerin üretileceğini vurgulayan Vali Çiçek, “Kadir Can Gökalp başkanımızın önderliğinde kurduğumuz kooperatifimiz muhteşem oyuncaklar üretip, tüm Türkiye’ye pazarlayacaklar. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Bu manada Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve benden böyle bir talepleri olmuştu. Biz hep beraber daha aktif hayatın içerisinde olunmasını, üretilecek ürünlerin Türkiye pazarına pazarlanması noktasında bu kooperatifin kurulmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız ile öncelik ettik” diye konuştu.

KAYSERİ’DEN TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR MODEL OLACAK

Çiçek, bu projenin Kayseri’den Türkiye’ye örnek bir model olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Kadir ve Mete kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bunun başarılabileceğini, Kayseri’den Türkiye’ye örnek bir model olacağını söylediler. Makinalarımızı da, ‘Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız evelallah yapar, hiç merak etmeyin’ müjdesini de arkadaşlarımızla verdikten sonra, beraber muhteşem günler inşallah bizi bekliyor. Türkiye’ye örnek olacak, inanıyoruz ki buradan dalga dalga yayılacak. Çok kısa süre sonra inşallah başkanımızla beraber kurdeleyi keseceğiz. Şimdiden hayırlı olsun.”

Başkan Büyükkılıç ise özel vatandaşlara engelsiz bir ortam oluşturmayı görev bildiklerini belirterek, “2022 yılı bitmek üzere, 2023’ün sağlıklı, hayırlı, huzurlu bir şekilde hem şehrimiz, hem insanlarımız, hem ülkemiz, hem de dünya insanlığı için bu şekilde tecelli etmesini temenni ediyorum. Bizim dostlarımız, olmazsa olmazımız, onlara engelsiz bir ortam oluşturmak bizim başlıca görevimiz. Sayın Valimizle dayanışma içerisinde bir güzel, hayırlı çalışmaya imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZLERE DÜŞEN ONLARA DESTEK OLMAK, FIRSAT VERMEK VE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Fırsat verildiğinde engellerin ortadan kalkacağı bir proje olacağına vurgu yapan Büyükkılıç, “Erciyes ismini taşıyan bu kooperatifimizle beraber fırsat verildiğinde neler yapabileceğini göreceğiz, üreteceğiz. İnşallah önümüze bakacağız, bizlere de düşen onlara destek olmak, fırsat vermek ve sahip çıkmaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Büyükkılıç, burada Erciyes Engelliler Kooperatifi’nin değerli üyelerinin üreteceği birbirinden güzel ürünleri Türkiye’ye ve dünyaya pazarlayarak, hem kendilerinin hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

“BÜTÜN DÜNYAYA, FARKLI ÜLKELERE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadir Can Gökalp ise Başkan Büyükkılıç’a ile Vali Çiçek’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Bize bu konuda öncülük yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin önderliğinde, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Beyin desteğiyle bu kooperatifi hayata geçiriyoruz. Biz çok heyecanlı, çok ümitliyiz. Derler ya; ‘yeter ki bize engel olunmasın.’ Engel olunmadıktan sonra bütün yolların bize açıldığını, her şeyi yapabileceğimiz inşallah bu binada sizlere göstereceğiz. Üretime, imalata, ağırlık verip, burada çok güzel ürünler üretip, bırakın Türkiye’yi bütün dünyaya, farklı ülkelere satışını gerçekleştireceğiz. Burada çok güzel şeylerin olacağını biliyoruz, bütün engelli arkadaşlarımız çok heyecanlı, son rötuşları da gerçekleştirdikten sonra farklı bir açıdan göreceğiz.”

Büyükkılıç ve Çiçek’in engelleri ortadan kaldırdığına vurgu yapan Erciyes Engelliler Kooperatifi üyesi Mete Kurt da “Sizler bugün bizim önümüzü açtınız, Allah da yüzümüzü kara çıkarmasın. Bütün engelli arkadaşlarımız, dezavantajlı gruplar adına Sayın Valimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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