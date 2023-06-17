Kayseri protokolü karne sevincine ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Erkilet Ali Osman Özel İlkokulu’nda gerçekleşen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Karne Dağıtım Programı’na katılarak, öğrencilere karnelerini verdi, sevinçlerine ortak oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Ali Osman Özel İlkokulu’nda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Karne Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, okul girişinde minikler tarafından çiçeklerle karşılandılar. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, çocuklara nasihatlerde bulundu.

Sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerle sohbet edip, karnelerini dağıtan Kayseri protokolü ve Büyükkılıç da öğrencilere hediyeler takdim etti. Başkan Büyükkılıç, ‘iyi tatiller’ dilediği öğrencilere, bol bol dinlenip, kitap okumaları tavsiyelerinde bulundu.

Büyükkılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “YKS’ye girecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz. YKS sınavı vesilesiyle bizim de dikkat etmemiz gereken boyutlar var. Gençlerimiz için bu sınav çok önemli, onların için dönüm noktası. Onlara yardımcı olmamız lazım, gürültülü ortama fırsat vermemiz lazım. Başarılar diliyorum, inşallah Kayseri’mizde, ülkemizde sınava girecek yavrularımız gönlüne göre puanlar alır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, sınava girecek adayların sınav giriş kartlarını göstererek toplu ula