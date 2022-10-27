Kayseri protokolü Hasan ve Melih için buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte SMA hastası olan Hasan Çınar ve Melih Eymen için düzenlenen yardım gecesine katıldı.Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde basın mensupları tarafından düzenlenen Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası 4 yaşındaki Melih Eymen Ceylan ile 3 yaşındaki Hasan Çınar Süyüm’ün tedavisi için yardım kampanyasında iş, siyaset, spor ve eğitim dünyası bir araya geldi.

“SÖZÜN BİTTİĞİ, EYLEMİN BAŞLADIĞI BİR YERDEYİZ”

Geceye Vali Gökmen Çiçek ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu anlamlı geceyi düzenleyenlere teşekkür ederek, “Ailelerimizin çığlığını duyacağımız, Kayseri denilince akla gelen hayırseverler şehrinde neticeye ulaşacağız. Bu yavrularımızın sevincinin devamını sağlayacak gayretin içerisinde bulunacağız. Sözün bittiği, eylemin başladığı bir yerdeyiz. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ailelerin ve çocukların yanında olduklarını gösteren Başkan Büyükkılıç, hayırseverler şehri Kayseri’de birlik, beraberlik ve dayanışmanın yine en güzel örneğini sergilediklerini ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise SMA hastası Melih Eymen ve Hasan Çınar için düzenlenen yardım gecesinde gördüğü sahne karşısında gurur duyduğunu dile getirerek, “Tüm Kayseri’yi burada gördüm. Allah razı olsun yanınızdayız diyebildik, belediye başkanımızla beraber. Sonuna kadarda yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. İnşallah bu güzel çocukları, bu güzel gecenin sonunda mutlu bir şekilde evlerine götüreceğiz. İnşallah başaracağız” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, bu sürecin sonuna kadar ‘kampanyanın arkasındayız’ sözü vererek, sık sık programa yardım yapmak isteyenlerle telefon bağlantısı yaparken, hayırseverler, Melih Eymen Ceylan ve Hasan Çınar Süyüm için bağışta bulundu.