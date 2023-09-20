Kayseri protokolü gazileri unutmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 19 Eylül Gaziler Günü’nün 102’nci Yılı programına katıldı. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, gazilerle yakından ilgilenirken, şehitlikleri de ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

1921 yılında, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk' e “Mareşal” rütbesi ile “Gazilik” unvanı verilmesinin onuruna kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü’nün 102’nci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ve il protokolü ile kahraman gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Kayseri Valiliği ve Garnizon Komutanlığı çelenk sunumlarının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı’na Büyükşehir Belediyesi çelengini sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Başkan Büyükkılıç, kahraman gazilerle yakından ilgilenerek, gazilerin bu özel günlerini kutladı.

KARTAL VE POLİS ŞEHİTLİĞİ İLE DERNEKLERE ZİYARET

Meydandaki törenin ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte, Kartal Şehitliği’ni ve Polis Şehitliği’ni de ziyaret etti. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından protokol, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretlerinin ardından heyet, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’ni ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi’ni de ziyaret etti. Gazilerle sohbet eden Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, dernek çalışmaları hakkında bilgiler alarak, bir istek ve önerileri olup olmadığını sordu.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlerin baş tacı kıymetli emanetlerimizdir. Tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor, şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.