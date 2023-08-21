Kayseri protokolü Dadaloğlu Şenlikleri'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, 29’uncu Ulusal, 19’uncu Uluslararası Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tomarza Belediyesi işbirliğinde farklı etkinliklerin yer aldığı ve konserlerin gerçekleştiği 29’uncu Ulusal, 19’uncu Uluslararası Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri’ne yoğun katılım oldu.

Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şenliklerde vatandaşların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaşırken, şenlik alanını gezen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

“DADALOĞLU KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜDÜR”

Şenlikte kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, “Birliğimizin, beraberliğimizin, ay yıldızlı Türk bayrağımızın her zaman sahiplendiği Avşar ellerimizin güzel insanları Dadaloğlulu kardeşlerim sizi bağrıma basıyorum. Sizler Türk bayrağımızın, ezanımızın, bu vatanın sigortasısınız. O açıdan sizleri ne kadar övsek, sizleri nasıl bağrımıza basıp, hizmetlerimizi buluştursak azdır. Dadaloğlu, yiğitliğin sembolüdür. Dadaloğlu, dayanışmanın en güzel örneklerinin sembolüdür. Dadaloğlu kardeşliğin sembolüdür. Dadaloğlu, birliğin, beraberliğin, bir arada olmanın sembolüdür. O açıdan bu tür etkinliklerle bir arada oluyoruz. Sizleri çok seviyoruz” diye konuştu.

Hep beraber kenetlenip, hep beraber dayanışacaklarını ifade eden Büyükkılıç, “Buraları bereketin, dayanışmanın sembolü olarak göreceğiz. Bizler de sizleri hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Allah hepinizden razı olsun” dedi. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi: “Bu dönem 10 milletvekilimiz, Allah’a şükürler olsun el ele, gönül gönüle çalışıyor. Her biri birbirinden kıymetli olan milletvekillerimizle dayanışma içerisinde çalışmak hepimiz için sevinç vesilesidir. Şehrimizin medarı iftiharı Mehmet Özhaseki bakanımızın selamlarını ileteyim. Yatırımdan yatırıma, açılıştan açılışa koştu, sizler için çırpınıyor, ülkemiz için çırpınıyor. Kayseri’mizi, Tomarza’mızı ve diğer ilçelerimizi daha iyi noktaya taşımak için hep beraber kenetleneceğiz ve çalışacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber ay yıldızlı Türk bayrağımız altında buluşacağız.”

ŞAHİN’DEN BÜYÜKKILIÇ’A ÖZEL PLAKET

Şahin, Tomarza’nın 54 mahalleden oluştuğunu, Başkan Büyükkılıç’ın ilçeye çok güzel hizmetler yaptığını, bu hizmetlerin ilçeye kazandırılmasında en büyük mimarı olan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim etti. Büyükkılıç da, “Nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Alın teri, göz nuru burada” dedi.Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada, “Sizleri görmek, Avşar ellerini görmek, Dadaloğlu’nun torunlarını görmek, bu milletin bir valisi için, bu milletin yöneticileri, bu milletin fertleri için, bu milletin daha binlerce yıl ayakta bağımsız kalacağının simgesidir” dedi.

MİLLETVEKİLİ ÖZSOY’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ise “Dadaloğlu demek yiğitlik demek, Dadaloğlu demek ay yıldızlı Türk bayrağının altında bir araya gelmek demektir. Dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin sembolü olan bu şenlikler hasretleri vuslatlara çeviriyor ve bizleri bir araya getiriyor” şeklinde konuştu. Milletvekili Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a gönül belediyeciliğin, samimiyetin ve çalışkanlığın adı olduğunu belirterek, kırsal kesime yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, birlik, beraberlik mesajı vererek, emeği geçenlere teşekkür ederken, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Avşar boylarının geleneğini, kültürünü yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a buraya verdiği emeklerden ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Âşıkların ve sevilen sanatçıların sahne aldığı, şiirlerin okunduğu şenlikte, çeşitli hediyeler de takdim edildi.