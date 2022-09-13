Kayseri protokolü AFAD tatbikatını izledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen Kayseri Bölgesel TAMP Tatbikatı’na katıldı. Tatbikata telefonla katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kayseri, bu tatbikatların en önemlisini gerçekleştiriyor. Sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, orada bulunan tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kent genelinde doğal afetler ve trafik kazaları başta olmak üzere birçok olaya anında müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de yer aldığı, Talas’ta gerçekleştirilen, Kayseri Bölgesel TAMP Tatbikatı’na AFAD gönüllüsü yeleği giyerek katılan Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Sibel Livdumlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik katıldı.

Tatbikatta AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve sağlık ekipleri olası deprem ve yangın anını canlandıran tatbikat senaryoları çerçevesinde hızlı ve güvenli bir şekilde anlık olarak müdahalelerde bulundu.

BAKAN SOYLU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Burada Vali Çiçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, Bakan Soylu telefondan önemli açıklamalar yaparak, “Başta sayın valimiz, belediye başkanımız, komutanımız, sivil toplum kuruluşları AFAD dahil olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri ve tatbikata katılan Kayserili hemşehrilerimize hem selamlarımı hem de hürmetlerimi arz etmek istiyorum. Büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. 2022 yılını AFAD Tatbikat Yılı ilan etmiştik. Geçen yıl AFAD Eğitim Yılı’ydı, ondan önceki yıl da AFAD Hazırlık Yılı’ydı. Vatandaşlarımıza afet öncesi, anı ve sonrasında hangi tedbirlerin alınması konusunda bilgiler verdik” diye konuştu.

Türkiye genelinde şuanda 57 bin tatbikatı geçtiklerini ifade eden Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıl sonuna kadar 70 bini aşkın tatbikatı yapmış olacağız. Sizin yaptığınız tatbikatlar neticesinde kentsel alanı kurtarma, tahliye ve arama tatbikatları da hem farkındalık hem eğitim açısından önemlidir. Kayseri, bu tatbikatların en önemlisini gerçekleştiriyor. Sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, orada bulunan tüm katılımlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

Gerçeğini aratmayan tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Böyle önemli ve anlamlı çalışmadan dolayı Sayın Valimize ve tabi ki ekiplerine, dayanışma içerisindeki kurum ve kuruluşların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin deprem kuşağında üçüncü bölgede olduğunu hatırlatarak, “Bizim de üzerimize düşeni yapıp, gerekli önlemleri almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlamda yerel yönetim olarak üzerimize düşenleri yapmaya çalışırken, Valiliğimizin, kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde birliğin, beraberliğin sıkıntıları azaltacağı, sevinçleri çoğaltacağı anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise tatbikatı gerçekleştiren ekiplere teşekkür ederek, “Alanın oluşturulması, hep birlikte afet tatbikatında gerçek bir afet varmış gibi herkesin görevini en iyi şekilde yapması, özellikle seçilen alan, öncesinde alandaki yapılan çalışmalar, sizlerin uyum içerisinde afete müdahaleniz geleceğe dair ümitlerimizi arttırdı. Herhangi bir tehlike anında yalnız olmayacağımızı, milletimizin yalnız olmayacağını, sizlerin anında yetişeceğine olan inancımızı attırdı” ifadelerini kullandı.

“KRİZ ANINDA KANATLI MELEK GİBİ YETİŞİYORSUNUZ”

Kriz anından AFAD yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların kanatlı melek gibi yetiştiklerini dile getiren Vali Çiçek, şunları kaydetti:

“Allah sizlerin yokluğunuzu bizlere göstermesin. Çünkü kriz anında kanatlı melekler gibi yetişiyorsunuz. Ben birkaç afette bunu görme fırsatına sahip oldum. Gerçekten sizlerin emeği ile memleketimizde Kastamonu’daki selde, Elazığ’daki depremde, yaşadığımız bütün krizlerde Hızır gibi yetiştiniz. Kayseri’den de Türkiye’nin neresinde sıkıntılı bir durum olsa arkadaşlarımız oraya yardıma koşuyorlar. Belediyemiz, biz, kamu kurumlarımız, sadece afet olduğunda değil, olmadan aynı bu tatbikatta olduğu gibi milletimizi gözü yaşlı bırakmayacağız.”

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, tatbikat sonrası tüm kurum personellerini tek tek tebrik ettiler.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 11 konutluk kentsel dönüşüm alanında bölgesel masa başı ve saha tatbikatı olmak üzere gerçekleştirilen tatbikata, 6 ilden toplam 2 bin 959 kişi katıldı.