Kayseri polisinden gürültüye geçit yok

Kayseri Trafik Şube Müdürlüğü gürültü yaparak halkın huzurunu bozanlara göç açtırmıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 01 Haziran- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında idare dahilinde Abarth egzozla çevreye rahatsızlık veren, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan, cam filmi, drift, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar üzerinde uygulama ve denetim yapıldı.

Bu süre zarfında 109 bin 161 araç kontrol edilirken, 39 bin 808'ine ceza yazıldı. 175 araç ise trafikten men edildi.

