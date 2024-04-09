Kayseri Pınarbaşı'na kayyum atandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 2 Haziran'da tekrarlanacak seçimine kadar belediyeyi vali yardımcısı yönetecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Pınarbaşı seçimler yenilenecek. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini de reddeden YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Bu kapsamda, YSK'nin 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararı çerçevesinde, yenileme seçimleri 2 Haziran Pazar günü yapılacak. CHP'nin seçimi kazandığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının ardından belediyeye kayyum atandı. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir.



Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik Makamının 07.04.2024 tarih ve E32463971250103422 sayılı oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir.

