Kayseri Özvatan'da bal gibi festival

Kayseri'nin Özvatan Belediyesi, 6. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenledi. 2 gün süren festivalde ünlü sanatçılar sahne aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Özvatan Belediyesi, 6. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenledi. Festivale Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, MHP Kayseri KAÇEP’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Özvatan’da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek; “Bir şey söylemek istiyorum. Az önce sayın Vekilim Baki Ersoy hem arabada bahsetmişti hem konuşmasında bahsetmişti. Nüfusu az nüfuzu fazla ‘z’ sonu değil mi? Bunu geldiğim ilk günde fark etmiştim. Gerçekten Özvatan’ın Kayseri için ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Ben de Özvatan da olmaktan şu an çok mutluyum Cenabı Allah inşallah vatanımızda hem de Özvatan’ımız da bizi” dedi.

“ŞENLİK, TÜRKİYE ÇAPINDA SES GETİREN BİR BULUŞMA OLDU”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Özvatan’da düzenlenen şenliğin Türkiye çapında ses getiren hemşehri buluşması olduğunu söyleyerek; “Özvatan da gerçekleşen bu şölen bu şenlik artık Kayseri sınırlarını aştı gerçekten Türkiye çapında ses getiren bir hemşehri dayanışmasına da dönüşen şölen haline geldi. Hem bu münasebetten hem de Özvatan’a hizmet noktasına emeğini ve gayretini, gecesini gündüzüne katarak çalışma azmiyle esirgemeyen, Özvatan’ı bu günlerden çok daha ötesine götürecek projelerle siz saygı değer hemşehrilerimizle el ele omuz omuza vererek hizmetini sürdüren Belediye Başkanımız Sayın Halit Demir beyefendiye de huzurlarınızda teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Böylesi bir gün sizin gününüz, hasret dindirdiğiniz gün, bir araya geldiğiniz beraberce helal lokmanızı, rızkınızı, sevincinizi, dualarınızı paylaştığınız gün. Ben Cenabı Allah’tan bu beraberliğinizin hem hayırlara vesile olmasını hem örnek olmasını niyaz ediyorum. Çünkü Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğe her şeyden daha çok ihtiyacı var. İşte siz de burada Özvatan da bunu bir araya gelerek göstermiş oluyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

“ÖZVATANLILAR, VATAN SEVEN MİLLİYETÇİ İNSANLARDIR”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Özvatanlılardan övgü ile bahsetti. Ersoy, yerel yönetimdeki başarının seçimlere yansıtılması gerektiğini de ifade ederek; “Özvatanlıları geçekten çok seviyorum hem Halit Başkanın şahsında hem de bu coğrafya da yetişen insanların ne kadar mert, dürüst, düzgün, çalışkan insanlar olduğunu yıllar içerisinde ben de yaşayarak gördüm. Halit başkan konuşmasından nüfustan bahsetti. Bazen nüfus az olur ama nüfuz ettiği alan çok büyük olur. Sayın valimle de gelirken arabada sohbet ettik. Dedim ki sayın valim, nüfus burada az olur ama nüfusu geçekten çok büyüktür Özvatan’ın. Özvatan olarak hem Kayseri’miz de hem Türkiye’mizin başka illerinde hem de Avrupa da hem de dünyada çok ciddi bir nüfusa sahiptir. Halit başkanım gerek proje bazında gerek talepleri bazında gerçekten inanılmaz çalışıyor ve sizin helal uygarınızda 2019 yılında Türkiye’de biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak Özvatan ilçemizde rekor kırmıştık. Bir rekora imza atmıştık %86 civarı oy alan bir belediye başkanı Türkiye’de rekor kıran bir belediye başkanı olmuştu. Ayriyeten kendisine bir alkış rica ediyorum. Burada diğer belediye başkanlarımız da var onlarda kıskanmasınlar. 2024 de var 2024 de de inşallah onlar rekor kırsınlar gelelim onlar için söyleyelim çünkü gerçekten kişinin hakkını kişiye teslim etmek gerekiyor bugün Özvatan hakikaten söylüyorum kayserimizde cumhur ittifakımızda temel taşlarından birisi bir ilçemiz bunun için Özvatan’ı ben çok önemsiyorum Özvatan’daki yerel yönetimdeki başarımızı yerel seçimlere taşımamıza gerektiğini de düşünüyorum. Bu manada Halit başkanımıza çok iş düşüyor. Yani Halit başkan tamam ben şahsıma %86 oy aldım diyorsa cumhur ittifakını burada %90 oy alacak %95 oy alacak seviyededir. Çünkü Özvatanlılar her şeyden önce vatanını, milletini, devletini, bayrağını, dinini seven insanlardır. Vatan seven insanlardır. Milliyetçi insanlardır” dedi.

“HEP BERABER ÖZVATAN, HEP BERABER KAYSERİ, HEP BERABER TÜRKİYE’YİZ”

Birlik ve beraberlik mesajı veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan balının gerçek bir marka olduğunu ifade ederek; “Siz Özvatanlı canlarımızı, gurbetten gelen kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için, ay yıldız Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize olan sevdamızı birlikte paylaşmak amacıyla geldim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halit başkanımıza her zamanki tecrübesiyle, her zamanki dava aşkıyla, bizlerle birlikte el ele omuz omuza vermek suretiyle yaptığı çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Biriz, beraberiz, hep beraber Özvatan, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye’yiz. Özvatan’ın balı gerçekten bir markadır. Halit başkanımızın istedikleri şeyler bizim için elhamdülillah mütevazı konulardır. Hepsini aynen kabul ediyor, yapıyoruz. Yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım. Bu millet bize sahip çıkmışsa, bize de birbirimize sahip çıkmak, gereğini yapmak yakışır. Bu şehre, bu ilçeye, bu beldeye hizmet edilecek, o da bizim için olmazsa olmazımızdır. Hayırlı uğurlu olsun başkanım” dedi.

“BÖLGEDE MARKA HALİNE GELEN ÖZVATAN’IMIZLA GURUR DUYUYORUM”

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Özvatan balının coğrafi işaretini aldıklarını söyledi. Başkan Demir, ilçenin bölgede marka haline geldiğini de sözlerine ekleyerek şöyle konuştu; “Özvatan’ımız küçük bir ilçe 16 ilçe içerisinde nüfus olarak elbette küçük diyebileceğimiz ancak 50 bin civarında olan bir Özvatan’ın karşılığı olan, şehir merkezinde özellikle Türkiye’nin başka yerlerinde ve hele hele yurtdışında; Almanya, Fransa ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve Avusturalya da yaşayan Özvatanlı hemşerilerimizin Özvatanlı olarak çok büyük bir aile olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı’nın kalesi, Milliyetçi Hareket Partisi’nin uzun yıllardır üç hilalini dalgalandırdığı Özvatan’ımız gönül belediyeciliğinin üretken belediyeciliğinin adresi Özvatan. Sosyal aktiviteleriyle, üretkenliğiyle, sosyal belediyeciliğiyle, sporuyla, yüz kasıyla, balıyla, çömlek peyniriyle ürettikleri bütün doğal yöresel ürünleriyle bölgede marka haline gelen Özvatan’ımızla gurur duyuyorum. Sizlerde gurur duyun. Balımıza coğrafi işaretleme aldık, balımızla iddialıyız. Yeni hasat mevsimine geldik, kalitesini tadacağız üreticilere bir kez daha şahıslarında teşekkür ediyorum. Büyük bir gelir kaynağına dönüşüyor. Elbette uzun yıllardır Özvatan’ımız da bal üreticiliği önemli flora yapısı zengin bir bölge. Bal sahipleri, arı kovanın sahipleri arkadaşlarımız kooperatifi var Özvatan Belediyesi olarak her üretene destek vermek boynuzumun borcu. Onun için sizlerle gurur duyuyor, sizlerin gece gündüz emrinde, hizmetinde Halit Demir binlerce kez feda olsun.”

Festivalde Ahmet Şafak, Ankaralı Yasemin, Nazlı Öksüz, Ali İhsan Horoz, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kayseri İl Temsilcileri ve zeybek ekibi sahne alırken misafirlere Özvatan’a has etli bulgur pilavı ikram edildi. Günün anısına katılımcılara teşekkür plaketi verildi.