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Kayseri OSB’nin Yangın Semineri'ne büyük ilgi

GÜNDEM 16.05.2023, 10:15
Kayseri OSB’nin Yangın Semineri'ne büyük ilgi

Türkiye Yangından Korunma Vakfı tarafından düzenlenen 2023 yılı eğitim seminerlerinin ilki Kayseri OSB’nin destekleriyle “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Endüstriyel Tesislerdeki Uygulamalar” konusuyla Kayseri Wyndham Grant Hotelde gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanvekili Taner Kaboğlu, TÜYAK Vakfı Teknik Komite Üyesi Dr. Gökhan Balık ve Hasan Aslankurt’un konuşmacı olarak yer altığı eğitim seminerinin oturum başkanlığını ise Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi yaptı.

Kocaeli Üniversitesinden öğretim üyesi Necmi Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, itfaiyecilerin büyük ilgi gösterdiği seminere mühendisler, şirket yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Yapılan seminere ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, endüstriyel tesisleşme denilince akla ilk gelen merkezlerin organize sanayi bölgeleri olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçın, “Bugün OSB’lerimiz 81 il de 391 olan sayıları ile Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini, ihracatın ise yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren bir potansiyele ulaşmıştır. OSB’lerimiz, 2.5 milyon kişilik doğrudan istihdamla Türkiye’nin sanayi üretiminin lokomotifi görevini de üstlenmektedir” dedi.

Türkiye’nin bu yükselen değerlerinin önünde birçok risk bulunduğuna dikkati çeken Başkan Yalçın, “Hiç kuşkusuz yangın tehlikesi liste başında bulunmaktadır. Böylesine önemli ve büyük bir tehlikenin varlığına karşın “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Endüstriyel Tesislerdeki Uygulamalar Yönetmeliğinin” endüstriyel tesislerde hizmet veren tüm çözüm ortakları ve paydaşları tarafından son derece iyi anlaşılır ve uygulanabilir olma gereklidir. Bu yönden baktığımızda yönetmeliğin tartışılması ve en üst seviyede saha şartlarına yanıt verir halde olmasını önemsiyoruz. Bu durum ülkemize ve sanayicimize karşı asli sorumluluğumuz olmalıdır. Düzenlemiş olduğumuz seminerin bu amaca hizmet ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Kayseri'deki başta endüstriyel tesisler ve tüm yapılarda alınacak önlemler göz önünde bulundurulduğunda, yönetmeliğin anlaşılır ve uygulanabilir olması adına seminer programımız faydalı geçmiştir.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, seminerin düzenlenmesinde katkı sunan başta Türkiye Yangından Korunma Vakfı olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

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