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Kayseri OSB’de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

GÜNDEM 16.12.2022, 10:15
Kayseri OSB’de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü arasında OSB’de gece güvenliğinin artırılması yönelik güvenlik işbirliği protokolü düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Protokol ile Kayseri OSB’de yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi ve güvenliğin üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

Kayseri OSB’de gerçekleştirilen protokol imza törenine; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Bölge Müdürü Yakup Gültekin ve Emniyet müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Protokol töreninde açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Melikgazi Kaymakamımız Bülent Karacan, Kayseri İl Emniyet Müdürümüz Kamil Karabörk ile birlikte burada bir protokol imzaladık. Protokoldeki anlaşmamızda Emniyet Müdürlüğümüz Organize sanayimize 5 adet araç tahsis etmiştir. Bu 5 aracımız inşallah akşamdan sabaha kadar Organize Sanayi Bölgemizin Caddelerinde devriye atacak. Son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarını bitirmek için, Sayın Kaymakamımızın, Sayın Emniyet Müdürümüzün desteklerinden dolayı kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri Organize Sanayi Bölgemizdeki iş adamlarımız bundan sonra bu hırsızlık olaylarıyla daha az karşılaşacaklar.” dedi.

Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise “İnşallah yaptığımız bu protokolle hem organizemizin hem de şehrimizin asayiş olaylarını önlemede daha iyi hizmetler vermeye gayret sarfediyoruz. Bende şahsınızda tüm Organize Sanayi yönetimine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayseri OSB’de gece güvenliğinin artırılması amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere kiralama yoluyla temin edilen 5 aracın teslim edilmesi ve polis ekiplerinin 19:00 ile 07:00 saatleri arasında OSB sınırları içinde devriye görevi yürütmesini içeren işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri OSB Yönetim Kurulu üyeleri ile Emniyet müdürlüğü yetkililerinin teslim edilen araçların önünde fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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