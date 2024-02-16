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Kayseri OSB’de EBYS ile sanayiciye hizmetin hızı arttı

GÜNDEM 16.02.2024, 11:30
Kayseri OSB’de EBYS ile sanayiciye hizmetin hızı arttı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 yıl önce uygulamaya alınan, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) dâhilinde yürütülen işlemlerde büyük başarı sağlandı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Uygulanan sisteme ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, kurulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde sanayicilere sunulan hizmetlerin hızlı yürütüldüğünü, kâğıt evrak kullanımının minimuma indirildiğini, doğanın korunduğu ve ülke ekonomisine katkı sağlandığını belirtti.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB’ye gerek sanayicilerden gerekse de başta OSBÜK olmak üzere kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve bilgi formlarına ilişkin yürütülen tüm çalışmaların yaklaşık 1 yıldır elektronik sistem kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

2023 yılı içerisinde yürütülen EBYS ile 8 bin 99 adet gelen evrakın sisteme girildiğini belirten Başkan Yalçın, 2.000 adet giden evrakın da yine aynı şekilde elektronik ortamda ilgili taraflara gönderildiğini aktardı.

Elektronik Kayıt Sisteminde 6 bin 655, Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde 13 bin 742 adet evrak işlem gördüğünü ve toplamda 20 bin 397 adet evrakın elektronik kayıt sistemiyle havale işlemi yapıldığını ifade eden Başkan Yalçın, elektronik ortamda kurum içi işlem gören evrak sayısının ise 21 bin 976 olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nce uygulamaya alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde yaklaşık 100 bin adet kâğıt tasarrufu sağlanarak, hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını kaydetti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilere hızlı ve kaliteli hizmet sunma düsturundan hareketle uygulamaya koydukları Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi için yeni adımlar atacaklarını vurgulayarak, sistemin yürütülmesinde özveri ile çalışan tüm bölge personeline teşekkür etti.

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