Kayseri OSB'ye anlamlı misafir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de üreten, istihdama katkı sağlayan OSB’lere yerel yönetim hizmetleri kapsamında her türlü desteği sunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevinde başarılar diledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri Büyükkılıç’ı yönetim binası girişinde ‘Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç Kayseri Organize Sanayi Bölgemize Hoş Geldiniz” yazısıyla karşıladı.

Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette konuşan ve Organize Sanayi Bölgesi’nin Kayseri’nin üretim üssü olarak bilindiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Değerli Mehmet Yalçın başkanımıza, çok değerli yönetim kurulu üyesi kardeşlerimize, yeni bir dönem, bu dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri’mizin üretim üssü olarak bildiğimiz, organize sanayimizdeki tüm yatırımcı dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olmalarını temenni ediyorum” dedi.

“ÜRETEN, İSTİHDAMA VE İHRACATA VESİLE OLAN İNSANLARA YARDIMCI OLMAK İÇİN BİZ VARIZ”

Büyükkılıç, Kayseri’nin hem üreten hem ihraç eden bir yaklaşım içerisinde gayretlerini sürdürdüğüne dikkat çekerek, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, hem üreten hem ihraç eden bir yaklaşım içerisinde her zaman Kayseri’miz pozitif olarak anılma doğrultusunda gayretlerini sürdürüyor. Sizler vasıtasıyla da iş insanlarımızın işini kolaylaştıracak çalışmalar yapılırken, yerel yönetim olarak da bize yakışan sizlerle işbirliği halinde yine o dostlarımızın yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri, talimatları doğrultusundaki üreten, istihdama ve ihracata vesile olan, katma değer sağlayan güzel insanlara, canlarımıza yardımcı olmak için biz varız diyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Mevla’m mahcup etmesin” diye konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise sanayicilere hizmet edeceklerini dile getirerek, “Sevgili başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Sanayicimizin teveccühü ile Organize Sanayi Bölgesi yönetimine getirildik. Tek derdimiz, tek arzumuz var; hizmet etmek. Hakkıyla sanayicimize hizmet etmek istiyoruz. Sanayicinin sırtından yük alan bir OSB olmak istiyoruz. İnşallah bu süreçte de sizlerin değerli fikirlerinden istifade edeceğiz. Sizlerle istişare edeceğiz. Dört yıllık süre içerisinde en güzel şekilde sanayicimize hizmet edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Üretim ve istihdama yönelik istişare ve değerlendirmelerinde yapıldığı ziyaretin ardından Başkan Büyükkılıç ve OSB Yönetim Kurulu üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.