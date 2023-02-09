Son Dakika

Kayseri OSB yardım toplama merkezi oldu

GÜNDEM 09.02.2023, 17:17
Kayseri OSB yardım toplama merkezi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Deprem Bölgesi Yardım Toplama Merkezi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgesine yardım için tüm Türkiye tek yürek olurken, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de yardım seferberliği sürüyor.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Deprem Bölgesi Yardım Toplama Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki incelemelerde Büyükkılıç’a, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ile Serdar Öztürk eşlik etti.

Deprem bölgelerine gidecek yardımlar için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“GÜN YARA SARMA GÜNÜ”

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin yegâne ilaç olduğunu söyleyerek, “Gün yara sarma günü, gün dayanışma günü, gün birbirimize kenetlenme günüdür. Kayserimiz bu anlamda üzerine düşeni fazlasıyla her zaman olduğu gibi yapıyor. Valiliğimizin, AFAD’ımızın, belediyelerimizin, sivil toplum teşkilatlarımızın dayanışması içerisinde kısacası tek yürek olmuş, birlik, beraberlik duygusuyla yaklaşım sergileniyor. Burada gerekli çalışmalar yapılıyor, lojistik destekler yapılıyor. Sahada tablo çok daha farklı, hem ağır kış şartları hem de tablonun ağır olması itibariyle” diye konuştu.

Dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Devlet, millet el ele, yerel yönetimler hep beraber, odalarımız, teşkilatlarımız, bakanlarımız çalışmalar yapıyor. Dayanışmanın, birliğin, beraberliğin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Olumsuz konuşmanın kimseye faydası yok. Bu anlayışla hep beraber kenetlenelim. Yeri geldi canların elinden tuttuk, yapılan çalışmaları yerinde yönettik, koordine ettik, dayanıştık, valilerimizle görüştük” dedi.

Bizler de buradan Kayserimiz olarak her zamanki hayırseverliğimizle dayanışma içerisinde lojistik desteğimizi sürdürüyoruz. Yine oradan gelen canlarımızla ilgili alacağımız tedbirler olacak. Kardeşlerimize ev sahipliği yapıp, onları da hiçbir şekilde mağdur etmeden ne yapılabileceği konusunda Valiliğimizle, AFAD’ımızla değerlendirmeler yapacağız, önlemleri alacağız. Emeği geçen her bir bireye teşekkür ediyoruz.

Kahramanmaraş’a görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, “Gökmen valimizin selamlarını getirdim. Orada Genel Sekreter Yardımcımız Bayar Bey görevli, itfaiyemiz orada, her konuda Kayseri’nin sesini duyuyorsunuz, bunlar da bizleri daha da motive ediyor. Şuanda fedakârlık yapma, şuanda üzerimize düşeni yapma vaktidir” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEN GELEN VATANDAŞTAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan geldiğini söyleyen bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç’ın elini öpmek isteyerek, “Maraş deprem bölgesinde oradaydık. Ben elinizi öpmek istiyorum. Yaptığınız yardımlardan dolayı Kayseri halkına teşekkür ediyoruz, Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç da, “Biz sizlerin alnından öpüyoruz. Biz bu milletin sesiyiz, bu milletin nefesiyiz, bu milletin adına bu işleri yapıyoruz. Biz birbirimize dua ederiz” diye vatandaşa karşılık verdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9