Kayseri OSB'den kandil mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın mesajında, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da Yüce Rabbimizin Şafi ismiyle şifalar diliyorum. Peygamberimizin Miraç’a yükseldiği böylesine müstesna bir günde, hayatını kaybeden kardeşlerimize edeceğimiz dualarımızla rahmet dilemeli, milletimiz ve devletimizin birlik ve beraberliği için de Allah’a niyazda bulunmalıyız” dedi.

Başkan Yalçın, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in mukaddes ve manevi yolculuğunu ifade eden Miraç’ın, Müslümanlar için manevi bir terfi olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın, “Bu bilinçle idrak edeceğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, aziz milletimizin ve tüm İslam Âleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biridir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

“Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, Efendimizin kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalıyız. Manevi iklim olan Miraç Kandili'ni fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının daim olmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin daima canlı tutulmasına gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta deprem bölgesindeki kardeşlerimiz olmak üzere, Kayserili sanayicilerimizin, hemşehrilerimizin, aziz milletimizin, Alem-i İslâm’ın Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum.”