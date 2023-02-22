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Kayseri OSB'den kahramanlarına teşekkür

GÜNDEM 22.02.2023, 09:45
Kayseri OSB'den kahramanlarına teşekkür

Kayseri OSB Yönetimi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ve büyük bir özveri ile canla başla çalışan Kayseri OSB İtfaiyesi OS-AK Arama Kurtarma ekibini ziyaret ederek, başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri OSB İtfaiyesi’nde gerçekleşen ziyarette; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu üyeleri Mustafa Gengeç, Mehmet Yusuf Sarıalp, Bölge Müdürü Yakup Gültekin ve Hukuk Müşaviri Ali Fidan’dan oluşan heyet, Kayseri OSB İtfaiyesi OS-AK Arama Kurtarma ekibi tarafından karşılandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarında gösterdikleri başarıdan dolayı Kayseri OSB İtfaiyesi OS-AK Arama Kurtarma ekibini kutladı. Ekibin tüm üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Yalçın, “Kayseri OSB’mizin kıymetli itfaiyecileri biliyorsunuz ülkemizde büyük bir afet yaşandı, büyük bir deprem oldu. Asrın felaketi oldu, büyük yıkım oldu. Allah sizlerden razı olsun, bu yıkımda hemen deprem olan bölgelerimize koştunuz. Ellerinizden gelen en üstün gayreti gösterdiniz gece gündüz demeden orada göçük altından canlı çıkarmaya, insanlarımızı çıkarmaya çalıştınız. Elhamdülillah bunun karşılığında da 20 insanımızı kurtardınız. Ellerinize sağlık çok teşekkür ediyoruz. Bu yaptığınız güzelliği ne biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ne şehrimiz ne ülkemiz inşallah unutmayacak.” dedi.

Kayseri OSB İtfaiyesi OS-AK Arama Kurtarma ekibi adına konuşan İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi ise Kayseri OSB yönetimine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ederek, depremde vefat eden vatandaşlara rahmet yaralılara ise şifa diledi.

OS-AK ARAMA KURTARMA EKİBİNİN DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI…

Kayseri OSB İtfaiyesi OS-AK Arama Kurtarma ekibini deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ise şöyle; "Kahramanmaraş lokasyonundan 16 vatandaşımız canlı olarak enkazdan kurtarılırken 61 vatandaşımızın ise cenazesi çıkarıldı. Hatay lokasyonundan 4 vatandaşımız canlı olarak enkazdan kurtarılırken 4 vatandaşımızın ise cenazesi çıkarıldı. AFAD koordinasyon ile ekiplerle beraber 75 vatandaşımızın cenazesi enkazdan çıkarılırken, 115 vatandaşımız da tahliye yapıldı. Kayseri OSB İtfaiyesi OS-AK Arama Kurtarma ekibini Elbistan lokasyonundaki çalışmaların ardından Kayseri’ye döndü."

İŞTE KAHRAMANLAR

1. Hüsamettin Kazi (İtfaiye Müdürü)

2. Barış Yılmaz (İtfaiye Grup Amiri),

3. Mustafa Özlü (İtfaiye Grup Amiri),

4. Bekir Arı (İtfaiye Onbaşı),

5. Sergen Güner (İtfaiye Onbaşı),

6. Erdem Ateş (İtfaiyeci),

7. Ahmet Murat Arslan (İtfaiyeci),

8. Ahmet Karabıyık (İtfaiyeci),

9. Yahya Salman (İtfaiyeci).

10. Feyzullah Yılmaz ( İtfaiyeci),

11. Ali Adıgüzel (İtfaiyeci),

12. Mustafa Hassu (İtfaiyeci),

13. Ünal İnal (İtfaiyeci)

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